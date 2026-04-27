Moeve Fútbol Zone 1x23: la jornada 32 de LaLiga a debat amb D’Alessandro
Moeve Fútbol Zone torna avui, 27 d’abril, amb un nou programa en què el focus se centra en l’anàlisi de la jornada 32 de LaLiga EA Sports, amb la participació de Jorge D’Alessandro i el repàs al més destacat del cap de setmana en el futbol nacional
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en resultats, classificació i les imatges més destacades de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve.
La jornada 32, a debat
El bloc principal del programa comença amb la intervenció de l’exfutbolista i entrenador Jorge D’Alessandro, que aporta la seva visió sobre el moment actual del futbol. A continuació, la tertúlia amb Alejandro Segura i Juli Garcia analitza en profunditat el que ha deixat la jornada 32 de LaLiga EA Sports, en un tram decisiu de la temporada. L’anàlisi es completa amb la secció de La Firma Prensa Ibérica, en què Sebastià Adrover, del Diari de Mallorca, ofereix les claus del partit entre Deportivo Alavés i RCD Mallorca.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
LaLiga Hypermotion i partits clau
El programa també dedica espai a la LaLiga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que repassa la jornada 37 i desgrana les claus de la categoria. A més, al bloc de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Xane Silveira, de La Opinión A Coruña, ofereix les tres claus de l’enfrontament entre Burgos i Deportivo de La Coruña.
Liga F i LaLiga Genuine Moeve
En clau femenina, Maria Tikas repassa la jornada de La Liga F Moeve i destaca els tres millors gols del cap de setmana. L’espai “Futbol per a tothom” posa el focus en la LaLiga Genuine Moeve, amb la intervenció de Xavi Espinosa, que analitza el que ha donat de si la tercera fase celebrada a Granada.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, debat i actualitat en un moment clau de la temporada.
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant
- L'estructura abandonada dels 40 pilans de Berga tindrà nova vida