Atletisme
Un or, una plata i dos bronzes al català de relleus per a la base del CA Igualada i l'Avinent Manresa
Els equips de la formació bagenca van sumar tres metalls, mentre que els de l'anoienca van tornar de Castellar del Vallès amb un
Regió7
Les formacions de base del Club Atlètic Igualada i l'Avinent Manresa van aconseguir fins a quatre metalls a la jornada final dels Campionats de Catalunya de Relleus celebrats a les pistes de Castellar del Vallès. La delegació d'equips de la Catalunya central que es va desplaçar fins a la població vallesana es va saldar amb un total de 18 equips, 10 sota els colors de l'entitat anoienca i 8 sota els de la bagenca, que van haver de competir contra més d'un miler d'atletes d'altres clubs catalans.
D'entre els resultats més destacats, cal distingir l'or que van assolir les corredores del conjunt manresà sub-14 en el relleu 4x200m. Núria Ponti, Aina Caso, Queralt Sauquillo i Èlia Garcia van aturar el cronòmetre a l'1′ 49″72, baixant en més de tres segons la seva millor marca i quedant-se a 25 centèsimes del rècord català. També la plata que elles mateixes, amb l'únic canvi de Lara Pesoa en el lloc de Caso, van certificar en els més explosius 4x80m. En aquesta ocasió, amb una marca de 41''60, a 4 centèsimes de l'or i rebaixant la marca prèvia.
El darrer metall manresà va arribar de la mà del conjunt sub-12 masculí en els 3x600m. Àlex Rodríguez, Pau Bernades i Roure Vilalta van ocupar el tercer graó del podi amb un registre de 5′ 38″91. El darrer bronze va ser per a la delegació igualadina, que va ocupar el tercer lloc en el relleu 4x100 sub-18 masculí amb un temps de 45''03. Arnau Figueres, Bogdan A. Iurian, Isaac Hernández i Alex Campaña van millorar a la final, baixant 4 dècimes el registre de semifinals.
