Futbol
Òscar Pulido, capità del CE Manresa: «Qui s’atura va cap enrere i nosaltres no ens volem aturar»
El porter revela l’ambició del grup i la vincula amb la frase que va pronunciar el seu antecessor, Putxi, ara fa quatre anys
A part de ser el capità del Centre d’Esports Manresa, el porter Òscar Pulido porta el club al cor. El seu pare, Chema, n’és vicepresident i ell, que ja va viure l’ascens del 2022, s’hi ha mantingut tot i les ofertes per marxar. Ara rep el premi de tornar a Segona RFEF, però sap com de complicat serà mantenir-s’hi. Perquè ja ho ha viscut.
Per això, a la sala de plens de l’Ajuntament, aquest dilluns ha rememorat una frase del seu antecessor al càrrec, Gerard Puigoriol, Putxi, que en una situació semblant va dir que «qui s’atura, va cap enrere». És l’ambició d’un grup que sap que la temporada que ve caldrà seguir fent bé moltes coses per mantenir-se a la categoria recent conquerida.
Unió de tothom
Totes les intervencions d’ahir s'han caracteritzat per un mot: unió. La que farà falta per avançar. El mateix Pulido ha fet «una crida a tota la ciutat, a l’Ajuntament, als patrocinadors i a tota la gent que estima aquest club perquè caminem junts en un moment tan important com aquest».
Segons el porter, «aquest és un projecte de ciutat i, si volem que continuï avançant, evolucionant i creixent, necessitem l’ajuda de tothom. El club ha de continuar millorant».
Minuts abans, un exultat president, Lluís Basiana, ha fet èmfasi en el record que havia fet el regidor d’Esports, Anjo Valentí, sobre l’ajut de prop d’un milió d’euros que presentarà aviat el Consistori per invertir-los en un decrèpit Nou Estadi del Congost. «Amb la nova avinguda de l’Esport s’haurà de millorar l’aparcament, però els diners també els hauríem de destinar a condicionar el vestidor del primer equip, a la graderia i ja hem començat amb la il·luminació, després de demanar-ho molt».
També ha expressat la voluntat de posar gespa artificial al camp de terra que hi ha al costat del Nou Estadi, com a actuacions al costat d’un Ajuntament amb el qual «hi ha bona sintonia».
Això sí, Basiana no ha esquivat dir que «teníem el pressupost més baix de Tercera i seguirem tenint-lo a Segona, però hem de millorar. Espero que la junta segueixi, perquè hi ha coses pendents, però caldrà consolidar la societat anònima i afegir-hi un finançament extra per als nostres projectes».
Sobre l’equip, «és el primer any que en veig un que lluita, que torna a lluitar i que no para ni que li facin un gol o dos». En aquest sentit, ha apostat per la continuïtat «amb algun ajust».
D’un any a l’altre
També ha estat molt aplaudit el tècnic. Sergi Trullàs va arribar a final de la temporada passada, el 10 d’abril del 2025, amb l’equip en caiguda lliure després de no reeixir en projectes per dotar-lo de poder econòmic. Com van recordar l’alcalde Aloy i el regidor Valentí, l’equip aleshores lluitava per no baixar i en dotze mesos justos s’ha convertit en campió.
Trullàs ha agraït, sobretot, la feina d’un Marc Martínez que el 2022 era segon capità de l’equip que va ascendir al camp amb Ferran Costa i que ara és la seva mà dreta. Va dir que el navarclí «m’ha anat ensenyant els secrets» del club fins a fer-lo seu.
El tècnic ha tornat a deixar anar dues frases per recordar. La primera, que «no hem d’esperar que les coses passin, sinó fer que passin». Amb aquest estil proactiu i no reactiu, segurament, l’equip ha quedat per damunt de projectes que, a priori, tenien més volada. I ha afegit que «jo soc de Barcelona, i des de fora, Manresa causa respecte. Tenim més força si ens ajudem entre tots». Novament la unió com a motor, la que seguirà fent falta en els propers mesos.
