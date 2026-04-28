Waterpolo
El CN Manresa Fibracat encadena el vuitè triomf consecutiu a la lliga regular (11-16)
El conjunt que entrena Ramon Rosell està signant un final de temporada de nota i encara somien amb una possible segona posició
Regió7
El primer equip femení del CN Manresa Fibracat continua avançant amb pas ferm a la fase regular de la Primera Divisió absoluta de waterpolo. El conjunt que dirigeix Ramon Rosell va encadenar dissabte el vuitè triomf consecutiu de la temporada després de superar per un contundent 11-16 el filial de l'AE Santa Eulàlia, i si mantenen el ritme de victòries podrien arribar a somiar en assaltar el segon lloc que a hores d'ara el CN Granollers.
L'equip de l'Hospitalet va sorprendre les manresanes en primera instància, sobretot en els primers 5 minuts de duel. De fet, totes les dianes d'aquesta primera part van arribar en els primers 300 segons d'enfrontament: 4 per part de les locals i 3 al caseller manresà. A partir d'aleshores el joc es va calmar, i ara les defenses s'imposaven als atacs. Una dinàmica que va canviar abans del descans, quan Arlet Serracanta amb 3 gols, Núria Serracanta 2 amb més i un darrer de Nora Domínguez, capgiraven com un mitjó el marcador.
A la tercera part, el partit es va tornar a igualar dins l'aigua, tot i que l'electrònic continuava comandat per les manresanes. Va ser precisament en el darrer quart quan les jugadores que entrena Rosell van trencar definitivament el partit. De nou Arlet Serracanta, auxiliada per un doblet de Nekal Pérez i una diada de Goretti Vadillo i Alícia Puigdellívol van sentenciar un duel en què les manresanes es van saber refer després d'un inici complicat.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió