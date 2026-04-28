Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Gran apagadaResidència Font dels CapellansCE ManresaJordi PujolMonestir de MontserratConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Alpinisme

Els Multicinemes Bages Centre rememoraran dijous la primera ascensió catalana a l'Everest

"Everest 1985: Els primers catalans a fer el cim" és un migmetratge documental que narra aquesta fita històrica de la qual se'n celebren 40 anys

L'equipament manresà acollirà la projecció del migmetratge documental / Dani Casas

Regió7

Manresa

Els Multicinemes Bages Centre rememoraran aquest dijous, 30 d'abril, a 2/4 de 9 del vespre, la primera ascensió que van dur a terme alpinistes catalans a l'Everest. Amants de l'excursionisme i l'alta muntanya podran gaudir de la projecció de Everest 1985: Els primers catalans a fer el cim, un migmetratge documental de 35 minuts de durada que servirà per celebrar el 40è aniversari d'aquella històrica ascensió fins al sostre del planeta.

Més enllà de la projecció del metratge, la vetllada la complementaran la intervenció d'alguns dels alpinistes que van formar part d'aquella històrica expedició. A més, qualsevol espectador inquiet els podrà fer totes les preguntes que vulguin per a descobrir els secrets amagats d'aquella travessa per la immensa serralada de l'Himàlaia.

L'avinentesa també servirà per fer un reconeixement al grup d'excursionistes bagencs que fa mig segle van ascendir fins al capdamunt del Makalu. Un altre pic situat a la serralada de l'Himàlaia, la cinquena muntanya més alta del planeta, i una de les considerades més difícils d'escalar, tenint en compte que a la dificultat de l'altitud -8463 metres- cal sumar-hi trams molt tècnics.

Notícies relacionades i més

Les entrades per a assistir a la projecció i posterior col·loqui tenen un cost de 7 euros i es poden aconseguir únicament mitjançant aquest enllaç.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  2. Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
  3. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  4. La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
  5. Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
  6. Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
  7. El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
  8. Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare

Els Multicinemes Bages Centre rememoraran dijous la primera ascensió catalana a l'Everest

