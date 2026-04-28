Alpinisme
Els Multicinemes Bages Centre rememoraran dijous la primera ascensió catalana a l'Everest
"Everest 1985: Els primers catalans a fer el cim" és un migmetratge documental que narra aquesta fita històrica de la qual se'n celebren 40 anys
Regió7
Els Multicinemes Bages Centre rememoraran aquest dijous, 30 d'abril, a 2/4 de 9 del vespre, la primera ascensió que van dur a terme alpinistes catalans a l'Everest. Amants de l'excursionisme i l'alta muntanya podran gaudir de la projecció de Everest 1985: Els primers catalans a fer el cim, un migmetratge documental de 35 minuts de durada que servirà per celebrar el 40è aniversari d'aquella històrica ascensió fins al sostre del planeta.
Més enllà de la projecció del metratge, la vetllada la complementaran la intervenció d'alguns dels alpinistes que van formar part d'aquella històrica expedició. A més, qualsevol espectador inquiet els podrà fer totes les preguntes que vulguin per a descobrir els secrets amagats d'aquella travessa per la immensa serralada de l'Himàlaia.
L'avinentesa també servirà per fer un reconeixement al grup d'excursionistes bagencs que fa mig segle van ascendir fins al capdamunt del Makalu. Un altre pic situat a la serralada de l'Himàlaia, la cinquena muntanya més alta del planeta, i una de les considerades més difícils d'escalar, tenint en compte que a la dificultat de l'altitud -8463 metres- cal sumar-hi trams molt tècnics.
Les entrades per a assistir a la projecció i posterior col·loqui tenen un cost de 7 euros i es poden aconseguir únicament mitjançant aquest enllaç.
