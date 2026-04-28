Atletisme
La maratoniana olímpica Meritxell Soler correrà l'europeu de Birmingham d'aquest estiu
La Federació Espanyola d'atletisme ha seleccionat l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada com una de les cinc escollides per competir el 16 d'agost
Regió7
La Reial Federació Espanyola d'Atletisme ha fet públics avui dimarts els noms de les cinc atletes seleccionades per disputar la prova de marató del Campionat d'Europa d'atletisme. Entre els quals hi consta el de la corredora de Sant Joan de Vilatorrada, Meritxell Soler. La maratoniana, que ja va debutar amb una remarcable 25a posició als darrers Jocs Olímpics, a París, completarà d'aquesta manera la seva sisena internacionalitat amb el combinat absolut.
L'equip estatal estarà format per Soler, Fatima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles, Laura Luengo i Ester Navarrete. Un conjunt molt complet i, sobretot, igualat, ja que entre la millor marca personal, les 2 h 22′ 31″ de Luengo, i la pitjor, les 2 h 24′ 56″ de Robles, hi ha poc més de dos minuts. El temps més ràpid de l'atleta santjoanenca és de 2 h 23′ 49″ que la situa com la segona atleta més ràpida de la convocatòria, i la tercera en tota la història entre les atletes de l'estat.
Serà la sisena participació internacional amb el combinat absolut en la trajectòria de Soler, que fins ara s'ha penjat dues medalles de bronze en europeus de mitja-marató en la classificació per equips el 2024 a Roma i el 2025 a Leuven, Bèlgica. A la capital italiana, Soler va travessar la línia d'arribada en 32a posició, però l'any passat a la ciutat belga ja va demostrar una gran millora i es va quedar a les portes del podi individual, certificant una imponent quarta posició.
La de Birmingham serà la setena marató que disputi Soler, que va debutar en els mítics 42,195 quilòmetres a Sevilla el febrer del 2023, signant la que era aleshores la segona millor marca per a una corredora de l'estat. Soler va continuar millorant els seus registres, i el passat desembre va trencar la frontera de les 2 hores i 24 minuts a la Marató de València. Un registre que esmicolava el Rècord de Catalunya absolut en la distància i que la convertia en la tercera millor marca estatal de tots els temps.
