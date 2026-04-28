Mor Moncho Monsalve, llegenda del bàsquet espanyol

L'exjugador internacional i extècnic ha traspassat als 81 anys

Moncho Monsalve, durant la seva etapa com a seleccionador de Brasil

Moncho Monsalve, durant la seva etapa com a seleccionador de Brasil / Antonio Lacerda / Efe

Moncho Monsalve potser era un dels més prolífics divulgadors de la cultura  del bàsquet espanyol. Jugador en els anys 60 i després entrenador en una infinitat d'equips, encara que també seleccions, José Manuel Monsalve Fernández (Medina del Campo, Valladolid) ha mort als 81 anys.

Descoberts en uns San Fermines, va arribar a ser Membre del Saló de la Fama espanyol, destacant com a pivot del Reial Madrid, on va arribar en 1963 procedent de l'Atlètic Sant Sebastià. Amb l'equip blanc, on va militar durant quatre temporades, va guanyar fins a nou títols, incloses les tres primeres Copes d'Europa de la secció al costat de jugadors com Clifford Luyk, Lolo Sainz o Emiliano Rodríguez. També va formar part de la selecció espanyola, sent internacional fins a 61 ocasions (va jugar els Eurobasket de Polònia 1963, URSS 1965 i Finlàndia 1967, a més del Mundial de Xile de 1966).

Des que va fitxar pel Mataró en 1972, va amuntegar clubs per on va anar perfeccionant el seu llibret tàctic, acompanyat sempre d'una força motivadora i un afany per modernitzar el bàsquet més petri d'altres èpoques. Així, va passar pel Barça com a assistent, el CB Zaragoza, el Múrcia, el Màlaga, el OAR Ferrol, l'Hospitalet, el Basket Mestre, el Club Esportiu Oximesa de Granada, el Nàutic Tenerife, el Castella Valladolid, el Cantàbria Llops o el Balneari d'Archena.

Va destacar també com a seleccionador (Marruesco, República Dominicana i especialment el Brasil, amb qui va aconseguir l'or en el Campionat FIBA Amèriques de 2009).

