World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
La selecció espanyola a Alcobendas: noms que volen brillar a les World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
L’equip nacional competirà davant del seu públic en una de les cites més exigents del calendari internacional. Búlder i Velocitat mesuraran el nivell d’una generació que busca consolidar-se entre l’elit mundial
Victor García
La selecció espanyola afronta la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 amb una representació carregada d’il·lusió en les quatre categories, en una cita que se celebrarà del 28 al 31 de maig a l’esplanada del Poliesportiu José Caballero d’Alcobendas. L’esdeveniment, que reunirà proves de Búlder i Velocitat dins del circuit internacional, es presenta com una oportunitat única perquè els escaladors nacionals competeixin a casa davant de l’elit mundial. No cada dia es pot comptar amb aquest impuls extra que aporten familiars, amics i aficionats.
La convocatòria espanyola combina experiència internacional, com la de Leslie Romero o Erik Noya; la progressió en el rànquing de noms com Geila Macià o Guillermo Peinado; i perfils a tenir en compte com Miguel Gómez o joves com Alberto García (18 anys), que busquen continuar acumulant experiència. En un context d’altíssim nivell competitiu, l’equip nacional posarà a prova què suposa competir amb l’empenta del públic local.
Búlder masculí i Guillermo Peinado
En la categoria masculina de Búlder, amb 20 anys, Guillermo Peinado lidera la representació espanyola. L’escalador ocupa actualment el lloc 24 del rànquing mundial, una posició que —juntament amb la seva edat— reflecteix la seva progressió dins del circuit i la seva capacitat per competir amb regularitat davant de rivals de primer nivell. L’any passat ja va assolir unes semifinals en Copa del Món, un resultat que li serveix per guanyar confiança de cara a esdeveniments com aquest d’Alcobendas, de màxima exigència.
Búlder femení: projecció i ambició
En el quadre femení, Geila Macià serà la principal referència espanyola. Situada en el lloc 29 del rànquing mundial, arriba a la cita madrilenya com una de les escaladores amb més projecció dins de l’equip nacional. L’estiu passat, a Hèlsinki, es va proclamar campiona del món sub-19 (tenia 17 anys) en Dificultat i va aconseguir la medalla de plata en Búlder. La seva evolució en el circuit internacional alimenta la il·lusió que pugui convertir-se en referent mundial en el futur i en un dels grans atractius locals d’aquesta World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026.
Velocitat masculina: experiència i referència nacional
En Velocitat masculina, Erik Noya es presenta com la gran referència espanyola. Amb 32 anys, l’escalador ocupa actualment el lloc 10 del rànquing mundial i està consolidat com un dels noms més destacats del panorama internacional en aquesta disciplina. La seva experiència i fiabilitat en proves del circuit el situen com un dels principals referents dins de la selecció nacional.
La representació espanyola es completa amb Miguel Gómez (bronze a la Copa d’Europa de l’estiu passat a Itàlia), amb 27 anys i situat en el lloc 67 del rànquing, i Alberto García, en la posició 93. Aquest últim és, amb 18 anys, l’actual líder del rànquing nacional de Velocitat. Entre tots tres completen un equip que busca donar visibilitat a una disciplina que cada cop capta més atenció entre els joves.
Velocitat femenina: un bloc sòlid per competir a casa
La Velocitat femenina presenta un dels blocs més sòlids de la delegació espanyola. Leslie Romero, diploma olímpic a París 2024, encapçala l’equip com la millor posicionada en la classificació mundial, ocupant actualment el lloc 14. El seu rendiment en el circuit internacional la situa com una de les escaladores amb més capacitat per competir en rondes avançades i mesurar-se amb les especialistes més ràpides en cites clau.
Al seu costat hi haurà Carla Martínez Vidal, que ocupa el lloc 22 del rànquing mundial, i Haizea Pinto Ilincheta i Nora García Maestu, formant un equip equilibrat que combina experiència, progressió i competitivitat.
Alguns noms internacionals
El repte per a l’equip espanyol serà rendir a bon nivell tenint en compte l’alt nivell internacional de la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026. Alcobendas reunirà algunes de les grans figures del moment com Oriane Bertone, número 1 del món en Búlder; Annie Sanders, número 3; i el francès Mejdi Schalck, número 2 del rànquing masculí. En Velocitat, noms com Zach Hammer, número 3 del món, o Emma Hunt, número 5, elevaran el llistó en una competició que promet duels d’enorme intensitat.
La selecció espanyola afronta així la cita madrilenya amb un grup preparat per competir a casa, davant de la seva gent i en una de les proves més exigents del calendari. Alcobendas es converteix en un escenari ideal per mesurar el moment actual de l’equip nacional, en ple cicle olímpic i amb la mirada posada en Los Angeles 2028.
