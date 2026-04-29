Hoquei patins | OK Lliga masculina
Cañadillas i Llorens s'afegeixen a la llista de jugadors que deixen l'Igualada Rigat
El madrileny marxa de Les Comes després de dues brillants temporades i l'esportista del planter havent estat vuit cursos al club
Després de la notícia de la marxa del porter Arnau Martínez, l'Igualada Rigat ha informat en les últimes hores de dues sortides més, just abans de l'últim partit de la lliga regular, divendres a les 19.15 hores contra el Voltregà, i de l'arrencada dels play-off. El madrileny Miguel Cañadillas i el jugador del filial Guillem Llorens tampoc no vestiran la camiseta arlequinada el curs vinent.
Cañadillas ha estat un dels puntals de l'equip des que va arribar del Rivas, ara fa dos estius. En aquest curs, el seu creixement ha estat exponencial, amb només 23 anys, i s'ha adaptat perfectament al joc dels de Marc Muntané fins al punt d'anotar 11 gols en 25 duels. Ha estat l'únic jugador de camp que ha actuat en tots els compromisos. A Europa, també va ser l'únic de jugar en tots els compromisos, 10, amb tres gols anotats. Algunes informacions apunten que podria tornar a casa, al Rivas, un cop confirmada la salvació dels madrilenys.
Pel que fa a Guillem Llorens, ha estat vuit campanyes al club i, en aquesta, ha entrat més en els plans de l'entrenador, amb tres gols en nou partits a la lliga i una anotació en set duels de la Lliga de Campions. La capacitat de desequilibri i golejadora del jugador de Masquefa fan que es pugui endevinar per a ell un futur brillant, amb només 20 anys. Tant Cañadillas, com Llorens, però, estaran disponibles per fer un últim servei al club anoienc en el final de la temporada.
