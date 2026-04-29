L’ANÀLISI DE LA LLIGA
La defensa més criticada: el Barça és el menys golejat de la Lliga
Els blaugranes aconsegueixen controlar el risc que assumeixen i Joan Garcia es converteix en el màxim candidat a guanyar el trofeu Zamora
Joan Domènech
Resulta que l’equip que passa per ser el que pitjor defensa pels riscos que pren, com se l’acusa, és el menys golejat de la Lliga. Si no fos perquè a Hansi Flick el prenen per un tipus seriós i just, podria sospitar-se que riuen a cor què vols al vestidor del Barça per la lletania que estan escoltant des del primer dia. No d’aquesta temporada, sinó des de la passada.
Aquell Barça tan efervescent en atac (102 gols marcats, 24 més que el Madrid) com agosarat en defensa amb l’avançada ‘línia Flick’, va ser el quart menys batut a la Lliga anterior, amb 39 gols, un menys que el Madrid (38), subcampió, i a més distància de l’Athletic (29) i Atlètic (30). Unai Simón no va guanyar el trofeu Zamora al no haver disputat els 28 partits mínims exigits, sinó Jan Oblak, que va encaixar els 30 en 36 partits.
Un abisme amb el Madrid
A la Lliga actual, encaminat a revalidar el títol de campió, ataca i defensa igual de bé el Barça. Ha marcat dos gols menys en la jornada 33 (87 per 89) i n’ha encaixat dos menys (30 a 32). Els reparteix millor, per això ha obtingut nou punts més en la mateixa quantitat de partits i ha obert un abisme respecte al Madrid. Joan Garcia està en la tessitura d’obtenir el trofeu Zamora perquè és el menys golejat en termes absoluts i percentuals.
La victòria de Getafe va servir, a més de per fer un altre salt cap a la Lliga mentre el Madrid ensopegava de nou, davant el Betis aquesta vegada, per endossar dos gols a David Soria, el tercer porter del campionat. El Getafe és el tercer equip menys golejat amb 34 gols, per darrere del Barça (30) i del Madrid (31). El daltabaix de l’Atlètic en la seva solvència defensiva impedirà a Oblak revalidar el trofeu Zamora, que seria el setè de la seva carrera. Els 30 gols encaixats en els 28 partits que ha jugat l’hi impedeixen.
Encaminat al Zamora
No hi ha aspirant més qualificat que Joan Garcia, que tan sols ha rebut 19 gols en 27 partits fins ara: una mitjana de 0,70 per partit. Wojciech Szczesny en va encaixar 11 en les sis jornades en què el va substituir durant la seva lesió de menisc; entre els quals, el 4-1 de Sevilla, la derrota més voluminosa de la Lliga. A la Copa hi va haver el 4-0 de l’Atlètic, i a la Champions el 3-0 del Chelsea, golejades que va rebre el Joan.
En aquests 27 partits de Lliga, el porter de Sallent ha mantingut la porteria a zero en 14. Mèrit seu com dels seus col·legues de la defensa, sovint criticats per les concessions al rival. El Getafe amb prou feines va rematar quatre vegades, cap entre els tres pals. El Barça és l’equip que menys rematades permet per partit, cosa que indica l’excel·lència del treball preventiu abans que el perill arribi a l’àrea de Joan Garcia; en última instància, apareix el millor porter de la Lliga.
Treball preventiu
Les lesions han obligat a nombrosos canvis, però Flick ha estabilitzat la línia més endarrerida amb canvis només forçats. El quartet preferit és el que componen Kounde, Cubarsí, Gerard Martín i Joao Cancelo. El portuguès va agafar el lloc quan es va lesionar Alejandro Balde. Eric Garcia ha sigut el noi per a tot, ja que ha ocupat els quatre llocs del darrere i el de migcampista.
Els blaugranes també són l’equip que menys faltes ha comès: 9,4 per partit. El pol oposat és el Getafe, amb 15,4 faltes de mitjana. En el duel de dissabte passat es van ajustar als paràmetres que venien marcant: 8 faltes davant 15. És lògic, per tant, que siguin l’equip més net i amb menys targetes grogues (50). Només han vist dues vermelles, i per acumulació: Pedri en el clàssic del Bernabéu i Frenkie de Jong a Balaídos. Cap dels dos es distingeix precisament per la seva agressivitat. Hi ha hagut més expulsions en els 12 partits de la Champions: Araujo, Cubarsí i Eric.
