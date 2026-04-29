Bàsquet/FIBA Europe Cup
Jaume Ponsarnau porta el Bilbao al seu segon títol europeu seguit (89-74)
El conjunt biscaí, entrenat pel tècnic targarí establert a Sant Fruitós de Bages, remunta sis punts al PAOK i el derrota per segona temporada consecutiva
Repetició de la jugada, i ara a casa. El tècnic targarí establert a Sant Fruitós de Bages Jaume Ponsarnau ha donat aquest dimecres al Surne Bilbao Basket el seu segon títol de la FIBAEurope Cup, i contra el mateix rival que l’any passat. Calia remuntar sis punts del partit d’anada, i s'ha aconseguit, i de sobres. Després de patir a la primera part, els bascos han arribat a vèncer per 22 punts a la represa i han viscut una autèntica festa al final.
El PAOKha decidit sortir a marcar el seu ritme lent i de possessions llargues des de l’inici i ha controlat els homes forts del Bilbao, però els seus avantatges han estat molt curts, de cinc punts com a màxim. Per això, i un cap estabilitzat el partit, els locals han pogutr fer, amb penes i treballs, el salt a empatar-lo primer, amb un bàsquet de Normantas, i a posar-se per davant a continuació, quan s'ha despertat un fins aleshores apagat Jaworski.
Els grecs no trobaven ara els seus homes més inspirats i una falta provocada per Pantzar a l’irascible Beverley permetia als biscaïns arribar al final dels primers vint minuts amb dos punts de renda.
Però fins aquí ha arribat la benzina dels grecs. Des del triple inicial de Hilliard, el conjunt local ha anat eixamplant la distància amb la col·laboració de tots els seus homes. Els tretze punts de renda del final del període han anat creixent fins als 22, amb tres tirs lliures de Normantas. Encara faltaven més de sis minuts, però aleshores el Bilbao ha anat gestionant el temps, un fet que l’equip de Ponsarnau fa a la perfecció, i ha assegurat una nova celebració a la ciutat.
SURNE BILBAO BASKET: Frey 9, Hilliard 16, Normantas 17, Petrasek 14, Hlinason 9 -cinc inicial- Jaworski 5, Krampelj, Bagayoko 2, Pantzar 14, Font 3, Sylla
PAOK SALÒNICA: Beverley 9, Tyree 19, Persidis, Melvin 4, Moore 11 -cinc inicial- Allen 9, Koniaris 2, Omoruyi 7, Dimsa 13
ÀRBITRES: Gedvilas (LTU), Praksch (HUN) i Vulic (CRO)
PARCIALS: 19-23, 43-41
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència