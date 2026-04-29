Kickboxing
Sara Ouraichi, de Sant Vicenç de Castellet, guanya el campionat estatal de kickboxing júnior de menys de 65 kg
La bagenca del Club Billy Fight de Sant Fruitós es va imposar a la Nucía després de derrotar rivals potents
La púgil de Sant Vicenç de Castellet Sara Ouraichi, del Club Billy Fight de Sant Fruitós de Bages, es va proclamar campiona d'Espanya de la seva categoria en kickboxing en la competició que es va disputar a la ciutat alacantina de La Nucía.
Ouraichi va representar la federació catalana en la competició en la categoria de menys de 65 quilos i en la modalitat de kickboxing júnior i les oponents eren molt potents, dues de la federació andalusa i una de la valenciana, aspirants també a endur-se la medalla d'or.
En les semifinals, es va imposar a una de les andalusos, Laura Gil, per KO tècnic en el segon assalt, la qual cosa va provocar la retirada immediata de la seva oponent. En l'altra semifinal, la segona de les andaluses, Manuela Ruiz, va vèncer la valenciana Aaya Hadjaissa Mallek i es va guanyar el dret de competir contra la catalana en la lluita per la medalla d'or.
Ruiz, l'adversària en el combat definitiu, havia estat cinc vegades campiona d'Espanya i deu de la seva comunitat autònoma, amb la qual cosa es presentava com una oponent molt complicada. Així, els tres assalts van ser molt igualats, però tots tres van caure de la banda de Ouraichi, que es va proclamar campiona d'Espanya, sense discussió i amb un rotund 3-0.
Aquesta va ser una de les 19 medalles d'or que van obtenir els lluitadors catalans en el campionat, a només un títol d'Andalusia, que va dominar el medaller, amb vint. Catalunya va endur-se, a més, 15 plates i 7 bronzes per a un total de 41 podis.
