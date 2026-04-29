Kickboxing

Sara Ouraichi, de Sant Vicenç de Castellet, guanya el campionat estatal de kickboxing júnior de menys de 65 kg

La bagenca del Club Billy Fight de Sant Fruitós es va imposar a la Nucía després de derrotar rivals potents

Sara Ouraichi, or en la seva categoria al campionat disputat a la Nucía / Arxiu particular

Jordi Agut

Manresa

La púgil de Sant Vicenç de Castellet Sara Ouraichi, del Club Billy Fight de Sant Fruitós de Bages, es va proclamar campiona d'Espanya de la seva categoria en kickboxing en la competició que es va disputar a la ciutat alacantina de La Nucía.

Ouraichi va representar la federació catalana en la competició en la categoria de menys de 65 quilos i en la modalitat de kickboxing júnior i les oponents eren molt potents, dues de la federació andalusa i una de la valenciana, aspirants també a endur-se la medalla d'or.

En les semifinals, es va imposar a una de les andalusos, Laura Gil, per KO tècnic en el segon assalt, la qual cosa va provocar la retirada immediata de la seva oponent. En l'altra semifinal, la segona de les andaluses, Manuela Ruiz, va vèncer la valenciana Aaya Hadjaissa Mallek i es va guanyar el dret de competir contra la catalana en la lluita per la medalla d'or.

Ruiz, l'adversària en el combat definitiu, havia estat cinc vegades campiona d'Espanya i deu de la seva comunitat autònoma, amb la qual cosa es presentava com una oponent molt complicada. Així, els tres assalts van ser molt igualats, però tots tres van caure de la banda de Ouraichi, que es va proclamar campiona d'Espanya, sense discussió i amb un rotund 3-0.

Aquesta va ser una de les 19 medalles d'or que van obtenir els lluitadors catalans en el campionat, a només un títol d'Andalusia, que va dominar el medaller, amb vint. Catalunya va endur-se, a més, 15 plates i 7 bronzes per a un total de 41 podis.

Sara Ouraichi, de Sant Vicenç de Castellet, guanya el campionat estatal de kickboxing júnior de menys de 65 kg

La Diputació invertirà aquest any a l'Anoia més de 2,1 milions d'euros en polítiques socials locals

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, denunciarà l'agitador Vito Quiles per assetjament en una cafeteria

La defensa més criticada: el Barça és el menys golejat de la Lliga

Demanen 26 anys de presó per a un home acusat d'intentar matar el seu pare i la parella d'aquest a Olesa de Montserrat

El pla per fer pisos més petits a les Tres Xemeneies del Besòs encén el debat de la densificació

Els Bombers es formen per millorar la resposta a les emergències del túnel del Cadí

Els Mossos detenen a Badalona un home després de robar a la mateixa benzinera cinc vegades en dues setmanes

