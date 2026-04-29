Marxa nòrdica
Paqui Quílez, de Súria, revalida a casa el títol de campiona catalana de marxa nòrdica
La quarta edició del certamen, disputada a la vila bagenca, veu com els dos guanyadors del 2025 revaliden els títols
Regió7
Paquí Quílez, del Centre Excursionista de Súria, va revalidar el títol de campiona de Catalunya de marxa nòrdica a casa. Va guanyar la prova que es va disputar a Súria en un circuit circular de dos quilòmetres al qual s'havia de fer cinc voltes. A més, va comptar amb el suport dels seus veïns, que fins i tot van penjar pancartes animant-la.
Quilez va sentenciar per la via ràpida i va completar el recorregut amb un temps d'1.04.54, amb minuts de diferència respecte de Mònica Montserrat (AE Nordic Walking Catalunya), amb 1.09.21, i gairebé set sobre Raquel Castillo (Les Guilles Junts pels Camins), amb 1.11.31.
En la competició masculina també va vèncer el vigent campió. Sergi Garcia (Nordic Walking) va marxar el ritme i va fer el canvi de ritme definitiu per marxar sol cap a la meta en els últims metres. Va fer un temps d'1.02.02 i va superar per 14 segons Antonio Torrejón (CE Castellar) i per dos minuts justos Javier Vázquez (Marxa Aquàtica Baix Gaià).
La propera prova oficial de marxa nòrdica de la federació serà el proper 30 de maig, al Parc Central d'Igualada, amb la segona prova de la Copa Catalana.
Subscriu-te per seguir llegint
