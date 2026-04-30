Hoquei patins
El Club Patí Manresa organitza divendres la novena edició del torneig 3x3 solidari Lacetans
El 50% dels beneficis del torneig d'enguany anirà destinat a Bombers Solidaris per dedicar a les seves accions de suport a la crisi humanitària de Gaza
El Club Patí Manresa organitza aquest divendres la novena edició del torneig Lacetans. Es tracta d'un seguit de campionats de 3x3 d'hoquei patins que cada any té un rerafons solidari. En aquesta ocasió, el 50% dels beneficis aniran destinats a Bombers Solidaris perquè els inverteixin en accions de suport a la crisi humanitària de Gaza.
Cadascun dels equips ha inscrit un porter i entre tres i quatre jugadors de pista. Durant el partit hi haurà dos d'aquests elements i un arquer. Com que n'hi ha pocs, aquests es poden inscriure a la seva categoria i a la posterior.
En total hi haurà les categories de juvenil/júnior (nascuts entre el 2007 i el 2010), infantils (2011-12), alevins (2013-14), benjamins (2015-16) i prebenjamí (2017-18). En tots els casos, els partits seran mixtos i hi ha un total de quaranta clubs apuntats.
El torneig es disputarà al pavelló del Pujolet, l'habitual feu dels partits del Club Patí Manresa, i arrencarà a les nou del matí amb l'última final als voltants de tres quarts de vuit del vespre.
