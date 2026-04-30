Hoquei patins
Marc González és la quarta baixa anunciada per l'Igualada Rigat aquesta setmana
Segueix el camí d'Arnau González, Guillem Llorens i Miguel Cañadillas, just abans de l'últim partit de lliga i de l'inici dels play-offs
L'Igualada Rigat ha anunciat aquest dijous que el golejador Marc González tampoc no seguirà a l'equip la temporada que ve. És la quarta baixa notificada en el decurs d'aquesta setmana, després de les d'Arnau Martínez, Miguel Cañadillas i Guillem Llorens. Les notificacions, a més, arriben dies abans de l'últim partit de la fase regular de l'OK Lliga, aquest divendres, a les Comes, contra el Voltregà, i abans d'arrencar els play-offs pel títol.
En la seva nota, el club afirma que la rescissió del contracte ha estat de mutu acord després d'una temporada d'unió. En el decurs d'aquest any, ha aportat gol, treball i presència ofensiva. De fet, les seves xifres són d'11 gols en 23 partits a la lliga i de 5 anotacions en 9 partits a Europa.
A part, "ha destacat per la seva actitud competitiva, el seu instint golejador i una manera de ser que ha sumat sempre dins del vestidor". Afegeix que "ha estat un jugador que ha fet equip en tot moment, contribuint al dia a dia amb professionalitat i un caràcter positiu al grup".
