Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa tancarà la temporada amb un duel intranscendent contra el Montesión a Mallorca
El conjunt bagenc clourà d'aquesta manera una temporada díficil, però que ha sabut adreçar a temps per garantir-se la permanència
El Covisa Manresa posarà el punt final a la temporada 2025/2026 aquest dissabte (16.00 h) contra l'Entreculturas Montesión de Mallorca. Serà també el darrer partit de dos dels pals de paller per als bagencs en aquest curs, el veterà ala Roger Bermusell i el del tècnic que ha aconseguit el miracle de la permanència, Jairo Molero. Tots dos ja van anunciar la seva intenció de no continuar dissabte passat, davant l'afició, en la victòria al Pujolet contra el filial de l'Industrias Santa Coloma.
Un partit en què cap dels dos conjunts ja no s'hi juguen res, conscients que els manresans repetiran a Segona B la temporada, i que els mallorquins hauran de confeccionar un gran equip de cara a recuperar novament la plaça a la tercera divisió del futbol sala estatal. Tots dos conjunts han protagonitzat un bon tram final de temporada, però els balears han perdut molts punts en partits igualats, i s'han quedat sense el premi de la permanència.
El Montesión ha estat un equip prou solvent a casa, on hi ha aconseguit 5 de les 6 victòries de tot el curs, així com els dos empats que figuren a la classificació. Per tant, al pavelló Sant Pere Claver hi han sumat 17 dels 20 punts aconseguits. Els manresans buscaran no augmentar més aquesta xifra, assolint un triomf que els permetria cloure la temporada encadenant tres victòries consecutives que de segur serab importants de cara a encetar la temporada vinent amb bones sensacions.
