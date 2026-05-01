Bàsquet
Els talents del bàsquet català s’exhibeixen a l’All Star de Super Copa (108-126)
Els millors jugadors de la màxima categoria del bàsquet català han disputat el partit de les estrelles al Castell d'en Planes de Vic
El partit de les estrelles de la Super Copa ha tornat a demostrar el gran nivell que atresoren els jugadors de la màxima categoria del bàsquet català. Curiosament, la delegació de representants de la Catalunya central la formaven, a l’Equip Llima: Joel Joya, del CB Martorell; Carles Guitart, del CB Artés; i Aina Roqué, del CB Igualada; mentre que l’Equip Magenta el dirigia Oriol Sensat, del club artesenc.
Desafortunadament per als jugadors de la regió, el matx de l’All Star se l'ha adjudicat el conjunt Magenta per 108-126. Un duel que ha estat marcat per les normes especials sota les quals es disputava el matx, sent la més impactant a l’electrònic la puntuació doble que s’assolia en les cistelles en els dos darrers minuts de cada quart.
Una altra de les característiques del partit és que les noies jugaven el primer i tercer quart, mentre que els nois el segon i el darrer. Roqué ha encetat el duel molt agressiva, anotant la primera cistella per al seu equip en una cavalcada de pista a pista que segellava amb una bona safata. També han sortit d’inicials, al segon període, Joya i Guitart.
El jugador del CB Martorell ha demostrat el seu canell amb un parell de grans accions des del triple, un d’ells des de gairebé vuit metres. El jugador del conjunt bagenc, en canvi, s'ha centrat a repartir joc. A l’electrònic, l’equip de Sensat ha anat construint un avantatge que tot i el valor doble al final, ha estat definitiu.
