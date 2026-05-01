LA REFLEXIÓ DEL TÈCNIC
Flick compara el Barça: «Tenim el mateix nivell que el PSG i el Bayern, cent per cent»
Joan Domènech
El 5-4 del PSG-Bayern s’ha distingit com un dels millors partits de tots els temps a la Champions. Dos equips semblants quant a la seva actitud al camp, amb la màxima predisposició en el joc d’atac, a costa, com indica també el marcador, de descuidar la defensa.
Dos equips semblants també al Barça, que va caure en l’esglaó anterior amb l’Atlètic, tot i que en la passada campanya va protagonitzar una cèlebre semifinal amb l’Inter: 3-3 a Montjuïc i 4-3 a Milà a favor de l’equip italià.
«Tenim el mateix nivell que el PSG i el Bayern, cent per cent», va opinar Hansi Flick després de veure el xoc del Parc dels Prínceps de dos conjunts a què s’ha enfrontat a Barcelona: al Bayern el va golejar per 4-1 en la temporada passada i amb el PSG va sucumbir a Montjuïc en l’actual (1-2).
Flick va veure el partit de París i el de Madrid. Es va posar davant la tele per disfrutar, sense cap patiment, amb la tranquil·litat dels 11 punts d’avantatge a la Lliga. Potser amb una mica de pena, perquè encara pensava que el Barça mereixia estar jugant. Davant de l’Arsenal li hauria correspost l’aparellament. I la filosofia de l’equip no hauria variat.
El tècnic no va voler opinar del penal que comet l’Atlètic (Hancko Gyökeres) tan similar com el no xiulat de Marcos Llorente a Dani Olmo. «Això pertany al passat i no vull malgastar el meu temps en això», va dir, amb certa molèstia només amb recordar-ho.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut