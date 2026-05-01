Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

LA REFLEXIÓ DEL TÈCNIC

Flick compara el Barça: «Tenim el mateix nivell que el PSG i el Bayern, cent per cent»

Hansi Flick, en la roda de premsa prèvia a l’Osasuna-Barça d’aquest dissabte. / Valentí Enrich / SPO

Joan Domènech

Barcelona

El 5-4 del PSG-Bayern s’ha distingit com un dels millors partits de tots els temps a la Champions. Dos equips semblants quant a la seva actitud al camp, amb la màxima predisposició en el joc d’atac, a costa, com indica també el marcador, de descuidar la defensa.

Dos equips semblants també al Barça, que va caure en l’esglaó anterior amb l’Atlètic, tot i que en la passada campanya va protagonitzar una cèlebre semifinal amb l’Inter: 3-3 a Montjuïc i 4-3 a Milà a favor de l’equip italià.

«Tenim el mateix nivell que el PSG i el Bayern, cent per cent», va opinar Hansi Flick després de veure el xoc del Parc dels Prínceps de dos conjunts a què s’ha enfrontat a Barcelona: al Bayern el va golejar per 4-1 en la temporada passada i amb el PSG va sucumbir a Montjuïc en l’actual (1-2).

Flick va veure el partit de París i el de Madrid. Es va posar davant la tele per disfrutar, sense cap patiment, amb la tranquil·litat dels 11 punts d’avantatge a la Lliga. Potser amb una mica de pena, perquè encara pensava que el Barça mereixia estar jugant. Davant de l’Arsenal li hauria correspost l’aparellament. I la filosofia de l’equip no hauria variat.

Notícies relacionades

El tècnic no va voler opinar del penal que comet l’Atlètic (Hancko Gyökeres) tan similar com el no xiulat de Marcos Llorente a Dani Olmo. «Això pertany al passat i no vull malgastar el meu temps en això», va dir, amb certa molèstia només amb recordar-ho.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents