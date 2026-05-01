Hoquei | OK Lliga
L’Igualada Rigat avisa el CP Voltregà abans del play-off (5-2)
El conjunt de Marc Muntané clou la fase regular amb una contundent victòria a Les Comes davant el mateix equip contra qui jugarà la primera ronda pel títol
L’Igualada Rigat s'ha acomiadat de la fase regular de l’OK Lliga amb una contundent victòria davant del CP Voltregà per 5-2. Un triomf que no tenia massa transcendència quant a la classificació final, però que serveix al conjunt de Marc Muntané per donar un primer avís als osonencs, amb qui s’enfrontaran a la primera ronda de play-off pel títol.
Els osonencs van ser els primers a colpejar mitjançant un cacau d’Àlex Rodríguez. Però els anoiencs van capgirar el resultat abans del descans amb una rematada de Marc Carol i una bona diagonal de Biel Llanes que superava l'estirada de Miquel Estrada amb un potent xut creuat.
Els anoiencs han recuperat la iniciativa del duel, però de nou Rodríguez ha igualat el marcador en una falta directa després d’una rigorosa desena falta igualadina de Llanes. Els anoiencs no s'han desanimat, i de nou, primer Carol i després Joel Roma en una gran acció individual després d'un revers, posaven el 4-2.
El matx l'ha sentenciat Matías Pascual, transformant de manera magistral la falta directa que castigava la quinzena infracció osonenca. Un triomf que, tenint en compte la també victòria del Barça, no ha permès als anoiencs escalar al segon lloc. Un aspecte clau de cara a tenir el factor pista a favor en una hipotètica semifinal.
