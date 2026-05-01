Natació
Les piscines de Manresa troben una nova manera de fer fluir la natació enmig de la vulnerabilitat
El Club Natació presenta un acord amb les fundacions Fluidra i Convent de Santa Clara, La Caixa per permetre el primer contacte amb l'esport a 22 nens de famílies en situació econòmica i social precària
"L'aigua ha de ser un dret natural de l'ésser humà i, per tant, hem de donar oportunitats perquè la gent s'hi relacioni de manera correcta". Ho va dir ahir Xavi Servat, gerent de la Fundació Fluidra, un nom que evoca els cossos líquids que s'escolen entre les mans. Es tracta d'un gegant de l'equipament de piscines al món, d'arrel catalana i amb marques tan conegudes sota el seu paraigua com Astralpool o Zodiac.
El Club Natació Manresa s'hi ha aliat per arrencar el programa "Tots som d'aigua", destinat a fer entrar en contacte amb el líquid element nens de 22 famílies de gran vulnerabilitat de la ciutat. Provenen de la Fundació Convent de Santa Clara i l'Espai Francesc d'Assís de la Fundació La Caixa, la tercera pota d'un banc que, amb el suport de l'Ajuntament, ja funciona des del gener.
Així, aquests nens, entre 6 i 10 anys, s'estan relacionant des de fa setmanes amb un medi de difícil accés per les seves possibilitats econòmiques. El programa s'allargarà ara fins al juliol i es reprendrà al setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar.
En la signatura de l'acord, el president del CN Manresa, Jordi Serracanta, explicava que "busquem dur a terme una activitat inclusiva amb nens i nenes dels nostres barris. Per això també hem buscat la implicació màxima de la Fundació Convent de Santa Clara. És cert que la nostra activitat és formativa i competitiva, però sempre hem tingut mirada llarga per ajudar en algunes situacions, com ara que nens i nenes, per falta de recusos econòmics, tenen molt complicat accedir a la pràctica de la natació, una activitat bàsica".
A llarg termini
Serracanta afegia que "tenim un objectiu ambiciós a llarg termini, com ara que algun d’aquests nens pugui arribar a formar part del nostre club. Això voldrà dir que gaudeix de l’aigua i n’ha après, i perquè entrarà a la família del Club Natació Manresa, amb el que implica a l’hora d’assumir els valors d’un club. És un projecte que ha de tenir continuïtat. Ara són una mica més de vint i que a llarg termini siguin més".
Per a seva banda, Servat apuntava que "vosaltres sou aquella organització que posa mans i peus a l’acció que nosaltres volem fer". Segons ell, "aquesta iniciativa és millor que una donació perquè és amb capital humà. Aquelles accions que representin una inversió a llarg termini sempre seran millor per veure on podem arribar".
Al seu torn, el regidor d'Esport de l'Ajuntament, Anjo Valentí, es felicitava de l'acord perquè "la filosofia va en la línia de l’Ajuntament. Tenim un programa, Natació a l’escola, amb gairebé tots els centres públics i concertats de la ciutat. M’agrada molt el concepte de 'dret natural a l’aigua' perquè va en aquesta línia".
Valentí també recordava que "sobre buscar talent, també ho trobem amb el programa municipal “esports a la carta”, amb beques i ajudes a esport minoritaris en horaris lectius. D’aquí ha sortit un olímpic com Thierno Diallo”.
En l'acte també hi eren David Planes, José Martínez i María Saavedra, de Fluidra, Mònica Farreras, de Santa Clara, i Pilar Izquierdo, de la Fundació La Caixa.
Seguint les passes del conveni amb la Fundació Guardiola
El Club Natació Manresa sembla entestat a relacionar-se cada cop més amb l’entorn on estan ubicades les seves instal·lacions. L’acord amb Fluidra, Convent de Santa Clara i la Caixa que ara tot just arrenca està seguint les passes d’un altre que ja té més de quatre anys de vida i que ja ha donat fruit, tant pel que fa a les necessitats de nois en situació precària, com de la pròpia entitat, que ja compta amb persones nascudes de la iniciativa.
Així, el projecte que té amb la Fundació Guardiola i Sala i la Creu Roja ja ha arribat a la quarta edició i ja compta amb una vuitantena de nois que fan cap a la piscina a mostrar unes habilitats que, d’una altra manera, no podrien mostrar.
Aquesta va ser una iniciativa que va arrencar el 2022, encara amb la ressaca de la penosa covid i de la falta d’interacció social que va suposar, la qual cosa no permetia que moltes persones es plantegessin canvis en vides que semblaven marcades cap a una sola direcció.
Aleshores, el projecte es va nodrir d’una trentena de nens del Casal-Ot, el centre obert de la pròpia Creu Roja, que tindrien contacte amb una realitat que pensaven que no els pertanyia. Ara ja hi participen nens i nois d’entre tres i 16 anys i algun ja s’ha quedat com a monitor del club o, fins i tot, com a esportista.
Ahir, veient les cares dels petits que lluitaven contra els flotadors en forma de patata, es veia, sobretot, il·lusió i alegria a les seves cares, i també determinació per dominar un medi que també els ha de pertànyer.
