La sala gran del BagesCentre s'omple en la presentació del documental dels 40 anys de l'ascens català a l'Everest
El film ha estat dirigit pel manresà Joel Badia i l'acte també va ser un homenatge a l'expedició bagenca al Makalu, de fa 50 anys
Fa 40 anys (i uns mesos) una expedició d’alpinistes catalans coronava l’Everest, la muntanya més alta del món (8.848,86 metres), a la serralada de l'Himàlaia. Òscar Cadiach, Carles Vallès i Antoni Sors van col·locar la senyera al punt més alt del planeta el 28 d’agost del 1985. En aquella expedició hi anava, també, el manresà Jordi Camprubí. 41 anys després, un altre manresà, Joel Badia, ha dirigit el documental que recorda la fita, on els protagonistes d’aquella ascensió expliquen els records que els van quedar.
És un “migmetratge” de 35 minuts, que aquests dijous a la nit es va poder veure a la sala gran del multicinema BagesCentre. La projecció va despertar gran expectació i la sala es va omplir de gom a gom. Entre els assistents, hi havia també l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. A l’acte de presentació del film a Manresa hi van assistir alguns dels protagonistes: Jordi Camprubí, Òscar Cadiach, Xavi Pérez i Lluís Gómez, i van explicar com havien viscut aquella expedició. Cadiach és un dels dos alpinistes catalans que ha completat els 14 pics de més de 8.000 del planeta. L'altre és Ferran Latorre, que dijous també va assistir a veure el documental.
Joel Badia ha participat en un grapat de filmacions i produccions, algunes que tenen molt ressò perquè el seu protagonista és el ceretà Kilian Jornet. L’agost passat, va assistir a la celebració dels 40 anys de la gesta i allà es va gstar l'encàrrec de fer el documental.
Badia va prendre el compromís i la idea i uns mesos després ha presentat un documental en què es recreen moments de l’ascensió, amb filmacions d’Òscar Cadiach, amb intervencions dels alpinistes gravades els darrers mesos en dues estades, la primera de quatre dies al refugi de Ventosa i Calvell (Pallars Sobirà) i una segona al Pedraforca.
La idea de fer aquest abans i ara del documental era “reviure com va ser l’ascensió i mirar qui són i quin vincle mantenen entre ells i amb la muntanya”, explica Badia. I el film demostra que d’aquella gesta en va quedar un grup d’amics, que encara es troben a la muntanya. Dos dels membres de l’expedició no hi són, Toni Sors, que va morir en el descens, i el Nil Bohigas.
En el mateix acte, dels cinema BagesCentre es va fer un homenatge als integrants de la primera expedició de l’Estat al Makalu, de 8.463 metres d'altitud, ara fa 50 anys. Aquella expedició, que va sortir en un camió des de Manresa fins als peus de l’Himàlaia, està integrada per bagencs. El Makalu és el cinquè pic més alt del món, a la frontera entre el Tibet i el Nepal. En aquests moments seria impensable plantejar l’ascensió amb els pocs mitjans d’aquell grup. Al cinema Bages Centre hi van ser Josep Camprubí, Joanet Frontera, Ramon Majó, Josep Salvans Cuca, Jordi Vinyoli, Toni Llasera, Pep Lleonart, Joan Lleonart i Joan Bahí.
Joel Badia treballa en diferents projectes com a freelance. Per a la producció del documental “Everest 1985. Els primers catalans a fer el cim” ha comptat amb la col·laboració de Biel Macià, que va col·laborar en la filmació, Pol Ribera que ha fet la portada i alguna animació, Xavier Collado, que ha treballat la mescla de so, i l’Adrià Olea, que ha fet la supervisió de color.
Fa 6 anys que es dedica professionalment a fer vídeo de muntanya amb projectes tan especials com els de Kilian Jornet o el que té a punt de sortir del forn, un vídeo que protagonitza l’atleta kenyana Joyce Njeru, del món del train running, que s'ha gravat al seu país.
L'exit de la projecció de dijous al vespre, que va deixar algunes persones fora de la sala sense poder entrar, fa que s'estgui treballant amb la possibilitat de tenir una segona sessió d'Everest 1985.
