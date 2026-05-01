Futbol
Súria viu una batalla de porters d'alta volada d'on descobrir nous Joan García
Un total de 88 participants participen en una competició per a cinc categories de base a la seu on s'ubica el centre de tecnificació d'aquesta posició de camp al Bages
"Aquesta és la posició al camp que més ha variat en les últimes dècades. Avui en dia, un porter que no domini el joc de peus, no pot jugar i per això no només han de parar, sinó també disparar". Ho diu Rafa Espejo, membre de l'organització de la Batalla de Porters que ha organitzat aquest divendres el Centre d'Esports Súria per tercer any consecutiu, quarta en total. Durant tota la matinal, i un bon tros de tarda, el camp de la Riera de Tordell s'ha omplert de defensors de la porteria, un total de 88, que han mostrat les seves habilitats amb un format de fàcil seguiment.
Així, dos d'ells es posaven a sota de cada porteria en un camp de reduïdes dimensions, més petit en benjamins i alevins i més gran en infantils, cadets i juvenils, que era fins on arribava l'edat de participació. Durant dos minuts, i xutant des de l'àrea pròpia, havien d'aconseguir batre l'oponent. Qui més gols feia, guanyava el partit. En aquest exercici, no només es mostrava la capacitat d'aturar els xuts del rival, sovint potents, tot i que tenien més èxit els col·locats, sinó també l'habilitat de desplaçament de pilota amb el peu, tant demanada avui en dia pels entrenadors.
Espejo explicava que«hem passat de 67 porters de fa dos anys, als 82 de l’any passat i als 88 d’enguany, i hi ha hagut algun interessat d’última hora en què ja teníem les inscripcions tancades. Tenim porters de benjamí a juvenils amb molt bon nivell, perquè n’hi ha de Preferent i Primeres en futbol-11 i de segona i de Preferent en els més petits». Dels clubs presents, la majoria dels bagencs i d'altres com "el Jabac de Terrassa, el Puig-reig, el Berga o l'Avià. El gruix, però, és del Bages, ja que el Centre de Tecnificació hi és molt conegut".
Centre de referència
I és que Súria acull el Centre de Tecnificació de Porters del Bages, impulsat per un històric de la preparació de la porteria, José Manuel de Dios, que aquest divendres no hi ha pogut ser per una inoportuna indisposició. D'ell han sortit porters com Joan García, del Barça, Agustí Mora, del Vic, Marco, del Granada o Toni Fuidías, format al planter del Madrid i ara al Nàstic de Tarragona.
Espejo explica que "fa més de vint anys que existeix. Cada dilluns el tenim permanentment a Súria des de fa cinc anys. A més, per Nadal també hi ha tecnificació" i algun altre campus. Per aquest motiu, molts dels presents es coneixien. Entre els competidors d'aquest divendres, també algunes noies i elements com Quim Espejo, al Manresa juvenil Preferent, el Jordi Elías Pujol, al Preferent cadet del Gimnàstic de Manresa o Marià Miralba, al Preferent cadet de l’Igualada.
Fins a primera hora de la tarda no s'han conegut els guanyadors. En juvenils, Quim Espejo ha guanyat en la final, i per penals, Aaron Lozano, del Sabadell, després d'empatar-hi 1-1; en cadets, Bru Aguilar, del Joanenc, ha vençut a la final Elías Pujol per 3-2; en infantils, Roger Calvo, del Gironella, s'ha imposat per 4-1 Evian Fenoy, del CE Manresa. I en les categories de camp petit, en alevins, Unai Castillo, del Joanenc, ha derrotat Bruc Pociello, del Navàs, per 3-1 i, en benjamins, Roc Serra, també del Gironella, ha vençut Lucas Jiménez, del CE Manresa, per 3-0.
La matinal s'ha viscut amb interès per part de l'important nombre d'assistents, tant a la graderia, com al voltant del camp. Espejo explicava que "l’ambient és brutal i el millor és que és un ambient lúdic i sa. Gairebé tots es coneixen perquè han coincidit en lligues, amb molts alumnes de l’escola perquè hi són o de campus que fan. Hi ha molt bon rotllo entre ells, tot i que cal remarcar que no hi ha contacte físic entre ells com passaria en un partit, i que és el que potser fa encendre l’espurna".
Això sí, calia seguir les normes. "Una de les que vam posar és que l’únic criteri vàlid és el dels àrbitres. El primer any ens trobàvem pares o mares que veníen amb un vídeo, i ara no es té en compte. No hi ha VAR, l’únic bar que hi ha és aquell d’allà per si tenim set o gana".
