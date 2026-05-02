Futbol | Primera Divisió
El Barça guanya l’Osasuna per 1 a 2 i té el títol de lliga a tocar
El gol de l’olesà Raúl García de Haro als darrers instants donen la victòria als blaugrana
El FC Barcelona ha guanyat l’Osasuna per 1 a 2 i ja té el títol de lliga a tocar. Malgrat un gol de l’olesà Raúl Garcia de Haro al minut 89, les dianes de Lewandowski i Ferran, totes dues als últims deu minuts, han donat la victòria i els tres punts als blaugrana.
La visita al Sadar era la primera opció que el Barça tenia per proclamar-se campió de Primera Divisió. Si sortia victoriós d’un dels desplaçaments més complicats de la temporada, en tindria prou amb una derrota o un empat del Reial Madrid en la visita a l’Espanyol de demà per fer-ho possible. En cas contrari, tot i que llavors perdria l’opció de rebre el passadís dels blancs al Camp Nou, ho tindria tot de cara per guanyar-los la lliga al Clàssic de la setmana que ve.
Ja sigui l’un o l’altre, tots dos escenaris són prou atractius per no endarrerir més un títol que fa setmanes que sembla al caure. I Hansi Flick ho ha provat amb una davantera poc habitual explicada per les poques peces que té ara mateix al ventall. Roony és qui ha repetit d’inici a la banda dreta, a l’espera d’aprofitar els minuts de què disposa fruit de la baixa de Lamine Yamal fins a final de temporada, acompanyat de Lewandowski a la punta d’atac i Fermín a l’extrem esquerre.
L’Osasuna, però, que és desè, es troba en disposició de lluitar per una plaça de competició europea i esperava repetir la victòria que l’any passat va assolir en aquest mateix duel. El triomf navarrès va suposar la primera derrota del Barça de Hansi Flick a la lliga.
D’inici, els blaugrana han lluït la seva versió més dominadora, acompanyada d’una pressió alta exitosa que no ha deixat més remei a l’Osasuna que sortir en llarg i deixar que Budimir s’esbatussés amb Pau Cubarsí i Gerard Martín per provar d’imposar-se en algun duel aeri. El seguit d’atacs llargs del Barça, impulsats per les combinacions de Gavi, Pedri i Olmo al mig del camp, amb l’afegit de les aparicions de Roony i Fermín entre línies, ha acabat amb els primers intents a la porteria defensada per Sergio Herrera. Abans dels deu minuts, Lewandowski ho ha provat amb un xut que ha sortit lleugerament per sobre del travesser i, poc després, Olmo s’hi ha afegit amb un llançament de falta si fa no fa igual de desviat.
També els blaugrana han tingut problemes per superar la primera línia de pressió de l’Osasuna. Però, un cop travessaven la divisòria, els dubtes s’esvaïen i tornaven a plantar-se amb continuïtat a camp contrari. Això no obstant, el gol s’ha fet esperar fins a la segona part. No han marcat en cap dels cinc córners que han picat i que s’han passejat per l’àrea petita sense trobar rematador, ni en les centrades erràtiques de Roony, Cancelo i Pedri, ni tampoc en un xut llunyà a la desesperada del mateix migcampista canari ni en un altre del davanter suec. De fet, de mica en mica el Barça ha perdut continuïtat, ha tingut problemes per trobar profunditat i desequilibri a les dues bandes i fluïdesa i ritme de circulació per dins, i no ha encertat en les últimes passades. A l’altre costat, l’Osasuna ha disposat de les ocasions més clares a través de dues accions individuals de Budimir. La primera s’ha estavellat al pal i la segona l’ha enviat Joan Garcia a córner amb una estirada salvadora arran de gespa.
Si bé els blaugrana han començat la segona part instal·lats a camp contrari i han tingut el control total del partit, han continua sense trobar la fórmula per avançar-se al marcador. És per això que Flick ha provat de posar-hi remei amb tres canvis de cop. Ha entrat De Jong —que ha jugat el seu partit número 200 a la lliga— per Gavi, Rashford per Roony i Ferran per Olmo. I, només sortir, l’anglès ho ha provat amb un xut amb l’esquerra que ha sortit força desviat. Però ja era més que tot allò que havia succeït en el primer quart d’hora del segon temps.
Tota l’emoció s’ha reservat pels minuts finals. Lewandowski ha fet el primer gol del partit després de rematar de cap una centrada boníssima de Rashford des del costat dret. A dos minuts pel final, tot i que el segon gol de Ferran semblava certificar la victòria, l'olesà Raúl García de Haro ha fet l’1 a 2 i ha posat la por al cos dels blaugrana.
Finalment, la resistència als atacs que ha provat l’Osasuna en els vuit minuts d’afegit ha acostat el Barça a sumar el segon títol de lliga consecutiu, una gesta que no s’aconsegueix des de fa set temporades. Van ser els mateixos blaugrana qui ho van fer per última vegada els cursos 2017-18 i 2018-19, llavors sota les ordres d'Ernesto Valverde.
Subscriu-te per seguir llegint
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys