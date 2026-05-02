Waterpolo | Fase 2 de Segona Divisió

El CN Manresa tanca el retorn a Segona Divisió amb una victòria als penals (14-16)

Malgrat que el partit ha acabat amb empat a dotze, els bagencs no han perdonat cap dels quatre llançaments i s'han s'acomiadat de la temporada amb un triomf a la piscina del CW Dos Hermanas

El dorsal 7 bagenc Lluís Mayol busca el company més ben situat per fer-li la passada

El dorsal 7 bagenc Lluís Mayol busca el company més ben situat per fer-li la passada / CN Manresa

Redacció

Manresa

El CN Manresa ha tancat el retorn a la Segona Divisió amb una victòria a la tanda de penals (14-16) a la piscina del CW Dos Hermanas, el penúltim classificat de la segona fase de la categoria de plata.

El conjunt dirigit per David Torilo ha iniciat el partit amb bon peu i ha acabat el primer parcial amb un resultat favorable de 3 a 5. Malgrat que els bagencs han allargat l'encert de cara a porteria a l'inici del segon quart, la potent resposta dels locals ha suposat que aquests capgiressin el marcador i s'arribés al descans amb victòria sevillana per 8 a 7.

Els manresans han reaccionat a la represa, han tornat a donar la volta al partit i han aprofitat el seu torn per arribar al darrer parcial amb avantatge. Mínim, això sí (11-12). Però, els locals n'han tingut prou amb marcar un únic gol al darrer parcial per situar l'empat a dotze i enviar al partit a la tanda de penals.

Un cop allà, els bagencs no han comès cap errada i s'han endut la victòria. Els encarregats de transformar els quatre llançaments han sigut Martí Puerta, Ivan Martínez, David Holgado i Biel Fernández.

El CN Manresa tanca el retorn a Segona Divisió amb una victòria als penals (14-16)

El CN Manresa tanca el retorn a Segona Divisió amb una victòria als penals (14-16)

El Covisa Manresa s'acomiada de la lliga amb una derrota a Mallorca per falta de concentració (4-3)

El Covisa Manresa s’acomiada de la lliga amb una derrota a Mallorca per falta de concentració (4-3)

El conseller Miquel Sàmper, a Berga: "El polígon d'Olvan tirarà endavant, és una gran oportunitat per a la comarca i el país"

El conseller Miquel Sàmper, a Berga: "El polígon d'Olvan tirarà endavant, és una gran oportunitat per a la comarca i el país"

Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona la fuga

Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona la fuga

Josep García, de Súria, comença molt dominador la prova del Mundial d'EnduroGP a Oliana

Josep García, de Súria, comença molt dominador la prova del Mundial d'EnduroGP a Oliana

Per què sentim un formigueig quan tenim una extremitat "adormida"?

Per què sentim un formigueig quan tenim una extremitat "adormida"?

Daniel Venteo: «Picasso no seria Picasso sense els nou anys que va viure a Barcelona»

Daniel Venteo: «Picasso no seria Picasso sense els nou anys que va viure a Barcelona»

Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors

Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
