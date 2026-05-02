Waterpolo | Fase 2 de Segona Divisió
El CN Manresa tanca el retorn a Segona Divisió amb una victòria als penals (14-16)
Malgrat que el partit ha acabat amb empat a dotze, els bagencs no han perdonat cap dels quatre llançaments i s'han s'acomiadat de la temporada amb un triomf a la piscina del CW Dos Hermanas
Redacció
El CN Manresa ha tancat el retorn a la Segona Divisió amb una victòria a la tanda de penals (14-16) a la piscina del CW Dos Hermanas, el penúltim classificat de la segona fase de la categoria de plata.
El conjunt dirigit per David Torilo ha iniciat el partit amb bon peu i ha acabat el primer parcial amb un resultat favorable de 3 a 5. Malgrat que els bagencs han allargat l'encert de cara a porteria a l'inici del segon quart, la potent resposta dels locals ha suposat que aquests capgiressin el marcador i s'arribés al descans amb victòria sevillana per 8 a 7.
Els manresans han reaccionat a la represa, han tornat a donar la volta al partit i han aprofitat el seu torn per arribar al darrer parcial amb avantatge. Mínim, això sí (11-12). Però, els locals n'han tingut prou amb marcar un únic gol al darrer parcial per situar l'empat a dotze i enviar al partit a la tanda de penals.
Un cop allà, els bagencs no han comès cap errada i s'han endut la victòria. Els encarregats de transformar els quatre llançaments han sigut Martí Puerta, Ivan Martínez, David Holgado i Biel Fernández.
