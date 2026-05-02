Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa s’acomiada de la lliga amb una derrota a Mallorca per falta de concentració (4-3)
Els bagencs fallen moltes ocasions i Bermusell, un penal a dotze segons per al final en el seu últim partit
Regió7
El Covisa Manresa ha dit adeu a una temporada especialment dura amb una derrota intranscendent a la pista del cuer, al qual hauria pogut golejar en un duel de moltes ocasions fallades.
De fet, els manresans s'han avançat just abans del descans, amb una anotació de David Lozano, després d’errar moltes aproximacions a la porteria rival.
Tot i que el Montesión, cuer de la categoria, ha empatat sortint del vestidor, un gol de Mellado, després d’una gran acció de Lozano, i un altre de Piquer, jugant amb el cos, han semblat sentenciar. Però els balears han igualat immediatament en dues errades clares del Covisa a l’hora de treure la jugada des del darrere. Les dues intercepcions han finalitzat amb l’empat a tres.
Fins al final, ha estat el Covisa qui va anar a buscar el gol de la victòria i, fins i tot, ha jugat amb el porter-jugador per aconseguir-ho. Però una nova pèrdua fatal ha suposat el 4-3 amb poc més d’un minut per jugar.
El Covisa ha pogut aconseguir almenys l’empat, però a dotze segons per al final Roger Bermusell ha enviat a fora el penal que li havien cedit perquè es pogués acomiadar amb honor.
MONTESIÓN CFS: Álvarez, Campo, Bonnin, Martínez, Malonda -equip inicial- Gil, Martín, Ordóñez, Morell, García, Botía, Ruiz i Moreno
COVISA MANRESA: Cella, Lozano, Mellado, Ambròs, Oriol Jo -equip inicial- Piquer, Aaron, Bermusell, Santa, Albadalejo, Blasco (ps)
ÀRBITRES: Varón i Cánovas
GOLS: 0-1 Lozano min 19, 1-1 Martínez min 22, 1-2 Mellado min 24, 1-3 Piquer min 29, 2-3 Morell min 29, 3-3 Martínez min 31, 4-3 Morell min 39
