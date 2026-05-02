Motociclisme
Josep García, de Súria, comença molt dominador la prova del Mundial d'EnduroGP a Oliana
El bagenc guanya amb solvència en la primera jornada de la cita del Campionat del Món a l’Alt Urgell i distancia alguns dels favorits, com Holcombe, Magain i Freeman
Jornada gairebé rodona per al surienc Josep Garcia a Oliana, en el segon cap de setmana de mundial d’EnduroGP. El campió del món de les dues últimes temporades ha vençut i, a més, ha distanciat gairebé tots els altres favorits en la lluita pel Mundial. Només ha mig aguantat el seu company d’equip de KTM Andrea Verona, que es manté segon a la general, a vuit punts del lideratge.
Garcia ha començat fort i va anar aprofitant les errades dels rivals per assolir 44 segons de diferència respecte del segon classificat, el neozelandès Hamish McDonald (Sherco) que, en les dues curses disputades a Sicília, només havia acumulat set punts .
Verona ha estat tercer del podi en una jornada negra per a la resta de favorits. Sobretot per al britànic Steven Holcombe, tercer de la general, que ha estat desqualificat i que, per tant, no suma cap punt i queda a 27 de Garcia en la classificació general.
Mal dissabte també per al quart de la general, l’altre pilot de Sherco, Antoine Magain, que només ha pogut ser vuitè, just darrere del britànic de Beta Brad Freeman. Tots dos baixen al quart i cinquè llocs de l’absoluta, que lidera Garcia amb 55 punts. De fet, tots els rivals del bagenc, excepte McDonald, han quedat a més d’un minut del gran dominador, qui fa el ple en Enduro1. En aquesta categoria, l’italià Samuele Bernardini (Honda) i el suec Axel Semb (Husqvarna) s’han situat entre Garcia i Magain i, per tant, la diferència entre tots dos creix abans de la segona jornada, diumenge.
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer