Curses de muntanya
Marta Muixí, de Rajadell, queda segona en la ultra marató "Oh Meu Deus", al centre de Portugal
La bagenca aconsegueix un dels resultats més destacats de la seva cursa en una prova de 168 quilòmetres i 9.100 metres de desnivell positiu
Regió7
La ultrafondista de Rajadell Marta Muixí (Utopeak) ha aconseguit la segona posició en la categoria femenina en la cursa UTMB Oh Meu Deus, que travessava les muntanyes del centre de Portugal. La prova tenia una distància de 168 quilòmetres i un desnivell positiu de 9.100 metres, amb la qual cosa ha obtingut un dels millors resultats de la seva carrera.
Muixí ha acabat amb un temps de 25 hores, 54 minuts i 20 segons, només superada per la polonesa Paulina Krawczak, que ha fet un estratosfèric temps de 22.14.47. El tercer lloc ha correspost a la portuguesa Elena Vaseva. La cursa, que ha tingut 257 corredors en total, ha estat guanyada, en categoria masculina, pel lleonès Rubén Diéguez, amb un registre de 21.42.15.
La sortida era a la històrica vila de Lousà i el recorregut passava per la serralada del mateix nom, la d'Açor i la d'Estrela. En el quilòmetre 125 s'iniciava l'ascens del quilòmetre vertical que conduïa els corredors fins a la Torre (1.993 metres), el punt més alt de la part continental de Portugal.
Muixí ha estat sempre entre les primeres. Ha començat en el lloc 30 i ha anat millorant fins a posar-se de les vint primeres al quilòmetre 65. A l'arribada a Seia, ha estat desena en la classificació general de tots dos gèneres.
