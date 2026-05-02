EL PARTIT DE PAMPLONA
Raphinha i Bernal tornen per al penúltim esforç
Flick diu que el Barça està al nivell del PSG i el Bayern i es distingeix del Madrid: "Per guanyar títols necessites el millor equip".
Joan Domènech
Amb Lamine Yamal pensant en el Mundial i Andreas Christensen esgotant la recuperació per intentar reaparèixer amb el Barça per ser seleccionat per Dinamarca, Hansi Flick recupera dos reforços de luxe per al penúltim esforç: la visita a l’Osasuna. La victòria no reportaria encara la conquesta del títol, a l’espera que el Madrid ensopegui en la visita a l’Espanyol demà.
Al grup tornen Raphinha i Marc Bernal, dos homes importants de trajectòria diferent. Raphinha ha esquitxat el seu rendiment amb tres lesions musculars que li han impedit adquirir el ritme que el va fer volar la campanya passada. Bernal es va incorporar tard, convalescent de l’operació de genoll de la campanya passada, i va acabar conquerint la titularitat, fins que una altra lesió de turmell l’ha apartat. Tots dos es van perdre l’eliminatòria de la Champions amb l’Atlètic, però estan a punt per als cinc partits (o menys) que falten per revalidar la Lliga.
Massa canvis
No seran titulars a causa del temps d’absència ni les necessitats del Barça exigeixen la seva participació. L’onze inicial variarà poc del que va vèncer a Getafe, un lloc inhòspit. En la tornada a El Sadar –la seu de la seva primera derrota de lliga– el tècnic no cometrà el mateix error que el va condemnar en el 4-2. Aquella tarda va agitar l’equip "amb molts canvis", va reconèixer ahir. Massa, va venir a dir. Aquesta vegada ambiciona sumar la dècima consecutiva de l’actual torneig.
"Només em concentro en aquest partit. Primer s’ha de guanyar, i això significarà que hem fet bé la nostra feina", va exposar Flick, que no volia especular sobre altres escenaris respecte del desenllaç del campionat. En la seva visió tan retallada, en la qual tan sols entra el compromís més imminent, Flick va dir que no havia reparat en la possibilitat de tancar la Lliga amb 100 punts i igualar el rècord del Barça de Tito Vilanova. Li costarà que la plantilla mantingui la tensió competitiva per a un èxit honorífic.
"Encara no està fet, cal guanyar més partits", deia Flick, tot i que es va permetre fer una reflexió anticipada si aconsegueixen repetir l’èxit de la campanya passada en el que va semblar una al·lusió inclosa al Reial Madrid.
"Pots tenir els millors jugadors, però per guanyar títols necessites el millor equip", va dir, presumint de la solidaritat de la plantilla, amb les connexions existents entre els del planter, i de l’ambient que envolta el vestidor. Es va confessar fins i tot sorprès de les reaccions dels aficionats en les poques derrotes patides –"agraeixen com juga l’equip, amb aquesta entrega i aquesta confiança"– i va respondre amb contundència si veu el Barça capaç de competir al mateix nivell que el París Saint Germain i el Bayern amb el 5-4 que van oferir. "Al cent per cent". El seu equip ja va estar l’any passat a la semifinal de la Champions.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut