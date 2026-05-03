Futbol | Tercera Federació
Un CE Manresa amb la feina feta perd a Cornellà (2-1)
Tot i que els bagencs s’avancen amb un gol de Bamta només començar, els locals capgiren el marcador a la segona part
El CE Manresa ja és campió proclamat de lliga i fins i tot n’ha fet la celebració amb la rebuda per part de l’alcalde i altres autoritats a l’Ajuntament de la capital bagenca, i avui ha deixat clar que la feina està feta i que, per tant, ha donat el curs gairebé per acabat. Tot i avançar-se al minut 4 amb un gol de Bamta, el conjunt de Sergi Trullàs ha perdut per 2 a 1 a Cornellà en l’últim desplaçament abans d’acomiadar-se d’una temporada històrica al Congost (diumenge 10 de maig a les 12h amb el San Cristóbal).
Com era d’esperar, el tècnic barceloní del Manresa ha fet un munt de rotacions, començant per la porteria. El capità Òscar Pulido ha deixat el seu lloc a Quim Borràs, el joveníssim porter que afronta la seva primera temporada en un primer equip i que gairebé no ha disposat d’oportunitats per mostrar-se al públic manresà. Per davant seu han sortit Ángel Vera, Toni Badia, Matovu i Matheus, el central brasiler, avui amb el braçal de capità, que s’ha convertit en el líder de la defensa bagenca i una de les peces claus de l’ascens. Al mig del camp, Èric Montes ha recuperat la titularitat després d’unes quantes setmanes sortint des de la banqueta i a la punta d’atac Bamta i Barragán han acompanyat el davanter Momoh. Així, només han repetit quatre dels onze jugadors que van sortir d’inici en la victòria decisiva de diumenge passat davant el CF Badalona.
Era difícil pensar que els bagencs marxarien de Cornellà amb els tres punts. En bona part també perquè l’equip recentment adquirit per Leo Messi és el tercer classificat i espera acabar el calendari regular amb bones sensacions i el més amunt possible abans de començar una lluita aferrissada per ascendir de categoria amb la resta d’equips que conformen el play-off.
Tampoc això ha estat suficient per evitar la bona inèrcia que arrosseguen els manresans i que els ha portat a avançar-se al marcador només començar. Al minut 4, Bamta s’ha trobat una pilota morta a l’interior de l’àrea, s’ha avançat a un defensor i ha invalidat els esforços del porter local amb un retall de molta qualitat abans de definir amb un toc suau ajustat al pal.
La reacció no ha trigat a arribar i el Cornellà ha fet mèrits de sobres per marxar al descans com a mínim amb l’empat. S’hi ha acostat, primer, amb una doble ocasió que s’ha perdut per línia de fons i hi ha tornat al cap de ben poc amb una rematada de cap que, incomprensiblement, no ha acabat en gol. Encara més, ha acabat la primera part amb un xut al pal i forçant una aturada salvadora de Quim Borràs.
Finalment, la recompensa als esforços del Cornellà ha arribat just abans de l’hora de joc. I per partida doble. Marc Fernández ha fet l’1 a 1 després de culminar una centrada diagonal que ha botat dins l’àrea petita abans de trobar rematador i Santi Guzmán ha fet el segon amb un xut des del punt de penal sense cap mena d’oposició.
Malgrat la derrota, el partit ha acabat amb la bona notícia del retorn del sallentí David Batanero, que ha tornat a trepitjar un terreny de joc després de molts mesos fora per lesió.
