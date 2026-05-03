El Gimnàstic juvenil venç i aconsegueix la permanència (0-2)
Els manresans superen el Saragossa Racing en un partit de domini total i acaben la temporada en una meritòria vuitena posició
El Gimnàstic de Manresa juvenil va fer els deures i va superar un Saragossa Racing (2-0) que ja no es jugava res per aconseguir la permanència a la Divisió d'Honor. Els manresans van dominar en tot moment l'enfrontament i no van haver de dependre dels resultats d'altres equips. Tot i això, els equips de la part baixa van punxar, de manera que els bagencs acaben a la mitja taula, en vuitena posició i quatre punts per sobre del descens.
Els escapulats no volien especular amb els resultats de la resta de partits i van sortir a dominar i a guanyar davant un equip aragonès que va aprofitar per fer rotacions. En un camp molt moll i ràpid per culpa d'un xàfec previ al partit, els manresans van gaudir de diverses ocasions. Al minut 10, Alex Urcan avisava amb un llançament que picava al pal i, uns minuts després, el mateix Urcan recollia un mal rebuig de la defensa local i aconseguia anotar amb un gral xut. Immediatament després, Cristian Domínguez xutava una pilota que sortia fora fregant el pal i Víctor Ceprián estavellava un xut al pal. Ja a les acaballes de la primera meitat, Nico Betancourt primer i Rapha Nkosi després posaven a prova el porter local. A la porteria visitant, només una ocasió de perill que Ceprián rebutjava a la línia de gol.
La segona part va començar amb la mateixa dinàmica de domini i possessió de l'equip bagenc. Als cinc minuts de la represa, Domínguez superava la seva marca i xutava a porteria, el porter rebutjava la pilota i Pol Rico aprofitava el rebuig per sentenciar l'enfrontament. A partir d'aquell moment, els manresans van controlar completament el partit, mentre que els aragonesos no van tenir opcions d'escurçar distàncies.
SARAGOSSA RACING: Garcia, Vidal, Molina (Clos 75’), Somalo (Bellido 61’), Lopes, Divasson (Abián 75’), Retornano, Perales, Portero, Puerto (Blancas 61’) i Álvarez (Gracia 61’).
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia (Alsina 68’), Monsó, Nkosi, Urcan, Betancourt, Ibars, Martínez (Deluchi 79’), Rico (Cardona 68’), Domínguez (Olmedo 86’) i Ceprián (Arnau 79’).
ÀRBITRE: Jorge Fle, auxiliat per David Aller i Pablo Rico.
GOLS: 0-1 Urcan min 23, 0-2 Rico min 50.
