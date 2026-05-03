Igualada i Gimnàstic empaten en un festival de gols (3-3)
Els anoiencs malgasten dos gols d'aventatge després d'un inici magistral de partit i els manresans aconsegueixen empatar el partit en dues ocasions
Igualada i Gimnàstic de Manresa van empatar (3-3) en un duel de fases, on tots dos equips van tenir estones de domini. Els igualadins perden l'opció de deixar encarrilada la segona posició, mentre que els manresans, que ja no es juguen res, són vuitens, a vuit punts de la promoció i dinou per sobre del descens.
L'inici de l'Igualada va ser frenètic, va dominar la pilota i les ocasions. Al minut sis, Sergio Sandoval aconseguia superar el seu marcador per banda i centrava una pilota que la rematava de cap Julen Álvarez al segon pal per avançar el seu equip al marcador. Uns minuts després, Arnau Cuadras feia una centrada per banda dreta que culminava Franc Samaniego per fer el segon. Els anoiencs mantenien el control del partit i tenien opcions molt clares per fer el tercer. Però al minut 25, Pol Fornell feia una conducció llarguíssima i, des de la distància, engaltava una canonada que es colava per l'escaire i retallava distàncies. Això donava aire als manresans, que igualaven l'enfrontament en intensitat i lluitaven la pilota. A dos minuts pel final, Uriel Sàbat aconseguia marcar l'empat momentani en una acció en què la banqueta local va reclamar fora de joc.
La segona part va tenir un guió molt similar. Els igualadins van començar molt forts i, als deu minuts de la represa, Sandoval caçava una pilota morta a l'àrea i la rematava de cap per tornar a avançar els locals. El partit estava molt controlat, però en una jugada aïllada, en un contracop, el Gimnàstic tornava a empatar amb un nou gol de Sàbat, que feia el seu doblet particular. Els minuts finals van ser igualats, d'anades i vingudes, i els dos porters van haver de lluir-se per mantenir el marcador. A cinc minuts pel final, Samaniego va tenir un u contra u que Oriol Roura va salvar el seu equip.
CF IGUALADA: Rojas, De Araújo, Álvarez (Fernandez 66’), A. Cuadras, Baldeh (Monje 82’), Samaniego (Oné 86’), Sandoval, Santana, Lobato, Barrios i Carbó (Olmo 66’).
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Roura, Domènech (Bertran 44’), Fornell, Torras, Girard, Chumachenko, Sàbat (Lamuela 76’), Grifell, Fink (Klemme 86’), Bravo i Rodríguez.
ÀRBITRE: Juan Miguel Tebar, auxiliat per Patrick Tessmar i Marc García.
GOLS: 1-0 Álvarez min 6, 2-0 Samaniego min 11, 2-1 Fornell min 25, 2-2 Sàbat min 43, 3-2 Sandoval min 57, 3-3 Sàbat min 70.
