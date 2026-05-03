El Joanenc treu un punt de les Borges Blanques
Empat de la Pirinaica i derrota del Cardona, mentre que el Martorell segueix intractable
El Joanenc va sumar un punt en un empat sense gols davant d’un rival directe en la lluita per la permanència, les Borges Blanques. Els bagencs sumen la segona porteria a zero consecutiva i ja posa tres punts de marge respecte el descens. A falta de dues jornades per disputar, els santjoanencs podrien assolir la permanència matemàtica si la setmana que ve vencen i no ho fa el Cardona. L’equip de les Garrigues ja està virtualment descendit a Segona Catalana.
Per la seva banda, el Cardona va caure al complicat camp del Castellar i es manté en una situació crítica. Els bagencs es mantenen en zona de descens, a tres punts del Joanenc. El conjunt cardoní, que va canviar d’entrenador la setmana passada, porta onze partits consecutius sense conèixer la victòria, i haurà de sumar de tres en tres en alguna de les dues jornades que resten si vol optar a mantenir la categoria, davant l’Alpicat i el Ripollet. Tot i això, no depèn d’ell mateix, i haurà d’esperar que els santjoanencs es deixin punts.
Els vallesans van anotar primer, just abans de la mitja hora de joc, amb un gol de Marc Estrada. Els cardonins, però, van reaccionar ràpidament, i Biel Cots anotava cinc minuts després. Però just després del descans, els bagencs es quedaven amb deu jugadors per l’expulsió d’Álvaro Riera per doble groga. Amb superioritat numèrica, els locals van tornar-se a avançar gràcies a la diana de David López. Els cardonins es van llançar a l’atac, i van tenir opcions per a empatar, però al minut 83, els castellarencs van sentenciar amb gol de Marc Sánchez. Els vallesans segueixen mantenint les esperances vives de cara a la lluita per la promoció d’ascens.
L'Igualada i el Gimnàstic van empatar el duel intercomarcal de la jornada.
Ja sense res en joc, La Pirinaica va deixar escapar dos punts a l’últim instant davant l’APA Poble Sec després d’una primera part molt bona del conjunt manresà, on es van avançar gràcies a un doblet de Cristian Ponce. Els barcelonins van empatar en l’últim instant i els bagencs sumen el tercer empat consecutiu, que els manté en la novena posició, sense opció ni d’ascens ni de descens.
Al grup 3, el Martorell, ja campió, no frena i va superar el Tortosa Ebre, el cuer del grup, en un duel desigualat. Jordi García, Marc Font i Albert Garrido van anotar els tres gols de l’equip del Baix Llobregat, tots tres a la segona meitat. Els martorellencs mantenen un clar avantatge al capdavant de la classificació.
Subscriu-te per seguir llegint
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any