Enduro GP
Josep Garcia marxa d'Oliana encara més líder després d'una nova exhibició
El pilot de Súria ha estat molt superior en els tres sectors d'Enduro, a partir dels quals ha consolidat un avantatge que ha pogut gestionar en la resta de zones
La població de l'Alt Urgell s'ha acomiadat amb una gran presència d'aficionats locals i internacionals de tres dies de motos, olor de la gasolina i molt de fang i pols
Condicions canviats, molts crits d'ànims i l'olor de gasolina inundant l'ambient. La humitat acumulada durant la nit ha cedit ràpidament el lloc a les clarianes, i amb elles, el pas dels millors pilots del Campionat del Món d'Enduro, que encetaven la darrera jornada de la cita que s'ha disputat des de divendres a Oliana. La població de l'Alt Urgell ha estat partícip d'una nova exhibició del surienc Josep Garcia, que damunt la seva KTM no ha donat cap mena d'opció als seus rivals a la classificació general.
Corriols que a mesura que sortia el sol canviaven per complet la millor línia, veritables parets per les quals els pilots s'havien de buscar la vida per a pujar i ànims, molts crits de suport. Aquest era l'escenari que plantejava l'organització en la segona visita consecutiva de la categoria reina de l'enduro a Oliana. Un ambient que contribuïen a generar el gran nombre d'aficionats que s'han desplaçat fins a la població urgellenca, que vinguts d'arreu no dubtaven a desafiar el rugit dels motors per fer arribar els missatges d'ànims als competidors.
Garcia ha estat el primer a enfrontar-se a cadascuna de les tres proves, i ja des de la primera passada per la zona d'enduro, que era la més llarga, ha obert un forat de gairebé 20 segons que auguraven un bon desenllaç. El surienc era, sense cap mena de dubte, el principal focus d'atenció del públic, que s'amuntegava a la carpa del seu equip al final de cada volta per veure el seu rostre, saber quins canvis demanava a la moto, i si hi havia fortuna aconseguir un foto amb ell.
El gran dominador del mundial
En plana esportiva, només el seu company d'equip, l'italià Andrea Verona, semblava ser capaç de qüestionar el lideratge del surienc, que completava una primera volta impecable, imposant-se també a l'Extreme Test. Garcia no ha deixat que l'afecti la pressió, i el vigent campió del món d'Enduro GP ha tornat a dictar sentència en la segona passada al tram d'Enduro, en què deixava molt coll avall la classificació, tot i que encara restaven més de la meitat de les zones.
El seu company a KTM no havia començat amb tan bon peu, però ha completat una gran segona volta que li ha permès escalar posicions amb certa rapidesa, i que el situava com l'única amenaça real de cara a les aspiracions de victòria de Garcia. El surienc continuava intractable, sense deixar-se sorprendre en cap de les zones, i cedint com a màxim una mica més de 2 segons sempre que no certificava el millor lloc a l'especial.
El podi de la categoria reina l'ha completat Zachary Pichon. El pilot francès de TM s'ha quedat a poc més de 8 segons de Verona gràcies a demostrar un gran nivell a la secció de Cross, on ha certificat dos primers llocs i un tercer que l'han catapultat fins al tercer lloc. Els mateixos pilots són també els tres millors classificats a la general després de la segona prova del mundial. Una taula que domina Garcia amb 75 punts, 11 de marge respecte l'italià i fins a 30 sobre Pichon.
