El Puig-reig s'emporta el derbi berguedà a l'últim sospir davant del Berga (0-1)
Un gol al 92 de Martí Soler dona els tres punts al conjunt visitant, que es queda a dos punts del líder, en un duel intens i igualat on els puig-regencs van gaudir de les millors ocasions
Un solitari gol de Martí Soler al temps de descompte va donar tres punts al Puig-reig en un derbi comarcal intens davant del Berga decidit per detalls. Els puig-regencs es queden a dos punts del líder, el Fundació Terrassa, que va perdre. El Berga queda tercer, ja sense opcions d’ascens directe.
Després d’uns primers minuts de tempteig, ambdós equips van començar a tenir les primeres ocasions. El Berga tenia la possessió, malgrat l'alta pressió del Puig-reig, que donava molta intensitat al joc. Als quinze minuts de partit, el Puig-reig tenia la primera clara, una ocasió de Joel Fernández que aturava Enric Sánchez. La resposta va arribar deu minuts després, amb una arribada d’Arnau Estruch que responia Lluc Guiteras en dos temps. De nou Fernández rematava una falta que sortia fregant el segon pal. El final de la primera meitat va ser intens i sense un dominador clar, i tots dos equips amb aproximacions de perill.
El Puig-reig va sortir millor a la represa. Només començar la segona meitat, una passada llarga d’Arnau Divins la rematava Felipe Guerrero per l’aturada de Sánchez. Dos minuts després, era Divins qui posava a prova el porter del Berga. La resposta arribava dos minuts després, amb un xut d’Alieu Baldeh que desviava Guiteras. El domini dels visitants era total i Sánchez havia de tornar a salvar l’equip local d’un nou llançament de Guerrero. A mesura que anaven passant els minuts, els berguedans anaven igualant les prestacions, sense generar ocasions de clar perill a la porteria de Guiteras. La resta de la segona meitat va ser frenètica, amb els puig-regencs gaudint de les millors ocasions i la possessió. El Berga va estar millor en els minuts finals, amb ocasions que aturava Lluc Guiteras.
En el millor moment dels locals, al minut 92, després d’una jugada embolicada en un llançament de córner, Martí Soler rematava de volea directa a porteria i aconseguia l’únic gol de l’enfrontament per desfermar l’eufòria de l’afició visitant. El Berga va buscar amb tot l’empat, però no ho va poder aconseguir.
