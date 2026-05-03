Bàsquet/Lliga Endesa
El Reial Madrid derrota l’UCAM Múrcia en un duel de rècords
Els partit entre el líder i el tercer classificat va superar la millor marca de puntuació conjunta de la història de l’ACB
El Reial Madrid ha superat l’UCAMMúrcia per 131-123, amb una pròrroga, i ha evitat que el conjunt de Sito Alonso tragués partit de la derrota del València al Congost per assaltar la segona posició. I poques vegades ho tindrà tan bé per vèncer al Movistar Arena. Ha arribat a tenir quinze punts de renda (45-60) i n'ha anotat 63 al final de la primera meitat, rècord del club, però no ha pogut tancar el partit davant de la gegantina actuació de Mario Hezonja.
El croat ha anotat 40 punts, amb 11 rebots i 53 de valoració per liderar la remuntada, inclòs un bàsquet de dos punts que ha conduït al temps suplementari. L'ha secundat Lyles, amb 26 punts, i a l’altra banda ha trobat bona rèplica en els 27 punts de David DeJulius, que no han estat suficients. Amb aquest resultat,el Madrid deixa enllestida la primera posició de la fase regular.
En els altres partits del dia, el Barça no ha tingut problemes per vèncer per 91-69 un Gran Canària que queda a un sol partit del descens, que marca l’Andorra. Punter ha anotat 23 punts i Fall, 17 pels blaugrana, que s'han escapat des de l’inici i que estan a un triomf del segon lloc.
També ahir, el Bilbao ha enfonsat el Granada, tot i que els andalusos han manat durant força minuts. Els ha derrotat per 88-83, amb 17 punts de Pantzar. En l’altre duel, el Baskonia ha apallissat el Breogán per 112-84, amb 21 punts de Howard.
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any