Futbol/Lliga EA Sports
Vinícius sotmet l’Espanyol i el Reial Madrid prorroga la festa del Barça per celebrar el títol de lliga (0-2)
Dues accions del brasiler suposen el dissetè partit seguit sense vèncer dels blanc-i-blaus
Els blaugrana en tenen prou d'empatar diumenge el clàssic per proclamar-se campions
Dues accions acabades per Vinícius a la segona part han suposat el triomf del Madrid davant d’un Espanyol que dilluns podria quedar a tres punts del descens si el Sevilla derrota la Reial Societat. A més, provoca que el Barça, com a mínim, hagi d’empatar el clàssic de diumenge per ser campió.
La primera meitat no ha mostrat gaires ocasions de cap dels dos equips. Vinícius ha estavellat una rematada al pal als vuit minuts, just abans que es lesionés Mendy, i Cabrera, amb el cap, ha tingut la millor de l’Espanyol abans del descans. En l’equador del període, Gil Manzano ha hagut de rectificar una vermella a Omar, qui no havia tocat un Vinícius que havia fet comèdia.
Arbeloa ha mogut la banqueta a la represa buscant profunditat i una paret entre Vinícius i l’acabat d’entrar Gonzalo García ha acabat amb gol del brasiler. Tot seguit una ràpida combinació entre Bellingham i l’extrem ha liquidat el duel amb el segon gol. El Madrid encara n'hauria pogut fer més, però Dmitrovic ha estat encertat, sobretot en un mà a mà amb Bellingham. La resposta ofensiva dels blanc-i-blaus, que ja sumen disset partits sense vèncer, ha estat nul·la
RCD ESPANYOL: Dmitrovic, Omar, Calero, Cabrera, Romero, Urko, Edu Expósito (Pickel min 61), Rubén Sánchez (Antoniu Roca min 61), Terrats (Jofre min 73), Dolan (Pere Milla min 73) i Roberto (Kike Garcia min 73)
REIAL MADRID: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran Garcia min 14), Thiago Pitarch (Mastantuono min 53), Tchouaméni (Camavinga min 84), Valverde, Bellingham, Brahim (Gonzalo García min 53) i Vinícius (Palacios min 84)
ÀRBITRE: Gil Manzano (extremeny). Grogues a Omar, Edu Expósito i Urko dels locals i Vinícius, Brahim, Trento i Gonzalo García dels visitants
GOLS: 0-1 Vinícius min 55, 0-2 Vinícius min 66
