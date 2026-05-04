Futbol sala
El Covisa confia en el ja exjugador Xavi Santaella 'Santa' per dirigir l'equip la temporada vinent
El fins ara futbolista de l'equip manresà penja les botes per substituir Jairo Molero de cara a la temporada vinent
Regió7
El Covisa Manresa ha mirat cap a casa per ocupar la banqueta la temporada vinent. El club ha decidit confiar en Xavi Santaella, conegut esportivament com a Santa, per ser l'entrenador en el lloc de Jairo Molero, que ha salvat la formació del descens, però que va decidir no continuar en el càrrec.
Santa, que ha tingut un any amb moltes lesions, penja les bambes després de vuit temporades al club i serà l'encarregat de dirigir els designis de la formació blanc-i-vermella.
Nascut a Puigcerdà, va arribar al club en el tram final de la temporada 2017-18, en què l'equip va guanyar una lliga molt competida, però no va poder aconseguir l'ascens en una eliminatòria davant del Colo-Colo de Saragossa.
També va ser present en les promocions d'ascens contra el Mataró, el Cerdanyola i el Melistar Melilla. Ja havia abandonat la pràctica esportiva, però va tornar a principi d'any per donar un cop de mà a un equip que havia començat molt malament el curs i que va adreçar la direcció al final.
Pel que fa a la seva trajectòria d'entrenador, la va compaginar amb la de jugador en la base manresana. Va fer pujar el juvenil B a Primera Divisió la temporada 2015-16. Després va entrenar el cadet a Divisió d'Honor catalana en tres etapes (2017-2019, 2021-23 i mitja temporada, el 2023), l'infantil B de Primera Divisió catalana (2019-20), l'infantil, campió de lliga a Divisió d'Honor (2020-21) i el juvenil de Divisió d'Honor (mitja temporada 2023-24 i la 2024-25).
