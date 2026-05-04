Gimnàstica
El Fit Kid Navàs suma tres ors i una plata al Campionat d'Espanya de Blanes
L'entitat navassenca ja treballa pensant amb el Campionat del Món que es disputarà a finals de mes a La Nucía, Alacant
Regió7
L’equip de competició del Fit Kid Navàs, del gimnàs l’Eix, ha tornat del Campionat d’Espanya amb tres medalles d’or i una de plata penjades del coll. El conjunt bagenc va portar a competició un total de 25 esportistes, que van contribuir als 2747 en total que van ser a Blanes, vinguts de fins a 53 escoles d’arreu de l’estat.
Dos ors van ser per als integrants de la categoria FK Promo Kid2. El primer, pel duo format per Jana Guitart i Carla Manent, i el segon, en la modalitat per equips. El conjunt navassenc el conformaven Martina Just, Laia Carol, Iris Juncarol, Triana Martínez, Carla Manent, Carlota Gómez i Jana Guitart.
La tercera medalla d’or va anar a parar als colls del grup FK Promo Adult, que el conformen Marina Santasusana, Guillem Cabra, Carla Gallardo, Karen Fernández, Laura Torrente, Xènia Córdoba i Laura Vall. El darrer dels metalls va ser per a Paula Sánchez i Mar Mora, que es van penjar la plata en el duo de la categoria Fit Kid Baby.
Els altres resultats que va aconseguir l'expedició bagenca va ser una cinquena posició del grup Fit Kid Adult, format per Aina Serra, Xènia Córdoba, Laura Vall i Elsa Martín; una sisena plaça en grup FK Promo Júnior, amb Anna Galera, Laura de la Corte, Júlia Badrenas, Arlet Trench, Carlota Gómez i Laia Carol; i la condició de finalistes per al grup Fit Kid Baby, format per Janet Cabra, Maria Martín, Paula Sánchez, Nayra del Corral i Mar Mora.
Uns grans resultats que encara impulsen amb més força els esportistes de l’entitat navassenca de cara a afrontar la seva propera cita al calendari competitiu: el Campionat del Món que se celebrarà a La Nucía entre el 28 i el 31 de maig. Una prova en què els ballarins del club posaran a prova "l'esforç, la constància i l'actitud que han mostrat durant tota la temporada, així com la seva evolució", que en van destacar les entrenadores.
