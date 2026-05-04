Judo

Les judokes Berta Domínguez i Ivet Beltran brillen en el Campionat de França Cadet per equips

Les esportistes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès van formar part dos dels conjunts francesos de primer nivell

Domínguez, tercera per la dreta, amb el brone al podi de la competició per equips / CTJBM

Regió7

Manresa

Les judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) Berta Domínguez i Ivet Beltran van disputar a París el Campionat de França per equips de la categoria cadet. Les judokes del club de la Catalunya central van participar de la prova a l'altre costat dels Pirineus, ja que van ser fitxades per a l'ocasió per equips francesos de primer nivell.

Berta Domínguez, integrant de l'Esport7 i que a la capital francesa va representar l'Elite Judo Occitanie es va penjar la medalla de bronze en la prova per equips en la categoria de -63 quilograms. El conjunt occità va superar amb solvència les dues primeres rondes de la competició, però una desfeta en el tercer el va obligar a passar per la repesca.

Berta Domínguez, amb la medalla de bronze assolida en la prova per equips / CTJBM

L'equip de Domínguez no va abaixar els braços, i amb la mateixa contundència que en les fases inicials, va encadenar victòries fins a arribar al tercer graó del podi. Ivet Beltran, de l'Osona Judo Club, va competir amb els colors del club Montpellier Judo Olympic en la categoria de -52 quilograms.

Beltran va certificar una actuació individual impol·luta, resultant com a vencedora en tots els combats en què va prendre part. El seu equip, però, no va estar tan encertat i una vegada a la repesca, va patir una derrota contra el conjunt pel qual competia Domínguez, i va tornar de la capital francesa amb un diploma.

Ivet Beltran, de cara, va guanyar tots els combats que va disputar

