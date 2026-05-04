Judo
Les judokes Berta Domínguez i Ivet Beltran brillen en el Campionat de França Cadet per equips
Les esportistes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès van formar part dos dels conjunts francesos de primer nivell
Regió7
Les judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) Berta Domínguez i Ivet Beltran van disputar a París el Campionat de França per equips de la categoria cadet. Les judokes del club de la Catalunya central van participar de la prova a l'altre costat dels Pirineus, ja que van ser fitxades per a l'ocasió per equips francesos de primer nivell.
Berta Domínguez, integrant de l'Esport7 i que a la capital francesa va representar l'Elite Judo Occitanie es va penjar la medalla de bronze en la prova per equips en la categoria de -63 quilograms. El conjunt occità va superar amb solvència les dues primeres rondes de la competició, però una desfeta en el tercer el va obligar a passar per la repesca.
L'equip de Domínguez no va abaixar els braços, i amb la mateixa contundència que en les fases inicials, va encadenar victòries fins a arribar al tercer graó del podi. Ivet Beltran, de l'Osona Judo Club, va competir amb els colors del club Montpellier Judo Olympic en la categoria de -52 quilograms.
Beltran va certificar una actuació individual impol·luta, resultant com a vencedora en tots els combats en què va prendre part. El seu equip, però, no va estar tan encertat i una vegada a la repesca, va patir una derrota contra el conjunt pel qual competia Domínguez, i va tornar de la capital francesa amb un diploma.
Una experiència internacional que no només ha servit a les judokes del CTJBM per a competir més, sinó que representa una gran font d'aprenentatge sobre el significat de competir contra els millors clubs de França. Una manera més de mesurar el seu nivell damunt del tatami, i continuar desenvolupant-se en un dels entorns més exigents per a la pràctica del judo.
