Necrològica
L'Handbol Berga s'acomiada de Sebastià Expósito, "ànima i cor del club durant molts anys"
L'exjugador i entrenador del club berguedà, clau de cara a transformar i consolidar l'entitat, va morir ahir, als 61 anys
L'Handbol Berga està de dol després de conèixer diumenge del traspàs, als 61 anys, de Sebastià Expósito. L'exjugador i entrenador de l'entitat berguedana havia estat una de les figures claus de cara a "entendre el que som avui" manifesta la nota de condol que ha fet pública el club, i més important, era "l'ànima i el cor del club durant molts anys".
Demà, dimarts 5 de maig, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, es podrà anar a donar el condol a la família i amics a la sala 2 del Tanatori Ferran de Berga. Encara no hi ha constància de quan serà la darrera cerimònia de comiat.
Segons el mateix comunicat que ha compartit l'entitat a Instagram, "amb ell, marxa una part molt important del nostre club", i qualifiquen la seva tasca com a "clau per entendre el que som avui". Expósito havia estat jugador i també entrenador del primer equip de l'entitat: "Ha estat un referent dins la pista, com a jugador, líder i guia des de la banqueta com a entrenador, però sobretot, ànima i cor del club durant molts anys".
A més, en destaquen la seva implicació fora de la pista per "transformar" l'Handbol Berga. "No només amb resultats, sinó amb valors, amb manera de fer, amb passió. Va formar jugadors, però sobretot va formar persones. I va deixar una empremta profunda en tots nosaltres" recorda la publicació de l'entitat. "Avui el recordem amb una immensa tristesa, però també amb orgull i amb un agraïment infinit. Sempre seràs part de l’Handbol Berga. Sempre seràs amb nosaltres" conclou la publicació.
En tot just 22 hores la publicació registra més de 1.000 "m'agrades", així com un centenar de missatges de condol i suport a la família. Tots ells donant les gràcies a la seva incansable tasca, així com compartit algunes de les anècdotes que havien compartit amb Expósito.
