🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x24: la jornada 34 de LaLiga a debat i focus en el Girona-Mallorca
Moeve Fútbol Zone torna avui, 4 de maig, amb un nou programa centrat en l’anàlisi de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, amb especial atenció a diversos duels clau del cap de setmana i al moment que travessen els equips en el tram final de la temporada
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en classificació, resultats i calendari de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve.
La jornada 34, a examen
El bloc principal del programa posa el focus en LaLiga EA Sports, amb la participació dels periodistes Irati Vidal i Albert Fernández, que analitzen en profunditat el que ha deixat la jornada 34 en un moment decisiu del campionat. L’anàlisi es completa amb la secció de La Firma Prensa Ibérica, en què Jordi Roura, de Diari de Girona, ofereix les claus del partit entre Girona i Mallorca, mentre que Juan Carlos Álvarez, de Faro de Vigo, analitza l’enfrontament entre Celta i Elche.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
LaLiga Hypermotion i el semàfor
El programa també dedica espai a la LaLiga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que repassa la jornada 38 i presenta la ja habitual secció del semàfor, destacant els equips en millor i pitjor dinàmica.
Liga F i els golassos de la jornada
En clau femenina, Maria Tikas repassa la jornada de La Liga F Moeve i selecciona els tres millors gols del cap de setmana.
LaLiga Genuine Moeve, protagonista
L’espai “Futbol per a tothom” posa el focus en la LaLiga Genuine Moeve, amb Xavi Espinosa, que presenta la primera història d’aquesta nova fase, amb el Granada com a club amfitrió i protagonista del reportatge.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, debat i actualitat en un tram clau de la temporada.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any