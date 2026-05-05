El CE Manresa ja pensa en el curs vinent tot i les dificultats per convertir-se en una SAE

L’entitat manresana preveu convocar una assemblea amb els seus socis per explicar-los en quina situació es troba el club després de la intervenció del CSD

Francesc Sòria, en primer pla, i Lluís Basiana durant l'assemblea ordinària de l'any passat / Arxiu/Oscar Bayona

Marc Llohis

Manresa

Encara no ha acabat la temporada 2025/26 i el Centre d’Esports Manresa ja pensa en el projecte esportiu del curs vinent. Segons ha avançat Nació Manresa i el club no ha desmentit a Regió7, el Consell Superior d’Esports (CSD) hauria frenat el procés de conversió de l’entitat a una Societat Anònima Esportiva. Davant d’aquesta situació, i sense encara una resposta clara, Francesc Sòria, vicepresident del club, ha explicat que "a mitjans del mes de juny convocarem una assemblea amb els socis i els posarem al corrent de la situació en què es troba el procés".

Ell mateix ha reconegut que la intervenció del CSD "farà que tot vagi més lent" i que "s’haurà de tornar a restituir i reformular certs punts que permetran que més socis puguin participar de la futura SAE". A més, el vicepresident del club ha volgut recordar que "tot el que estem fent és per donar una viabilitat en el futur a l’entitat", sobretot en l’apartat econòmic, i que "quan es plantegen aquests canvis, no sempre surt tot a la primera".

Una situació que, segons Sòria, no altera la planificació esportiva de l’entitat de cara al curs vinent. "La mateixa nit en què vam celebrar l’ascens ja vam començar a planificar la temporada 2026/2027, i el dimarts passat ja vam posar les primeres xifres sobre la taula".

En aquest sentit, el vicepresident de l’històric club manresà que la propera temporada jugarà a Segona RFEF, ha expressat el seu desig de comunicar "renovacions estratègiques durant aquesta setmana o la vinent, i també la benvinguda d’alguns espònsors". Un discurs que subscriu el que ja havia expressat el president Lluís Basiana durant la celebració del títol de lliga a la sala de plens de l’Ajuntament.

