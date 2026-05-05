World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Els noms que faran història a Alcobendas: les grans figures internacionals del Búlder i la Velocitat
Les grans figures del rànquing mundial es donen cita a la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 en una prova que reunirà l’elit del Búlder i la Velocitat amb aspiracions reals de podi i protagonisme internacional
Alcobendas es prepara per acollir una d’aquelles cites mundials marcades en vermell. Del 28 al 31 de maig, l’esplanada del poliesportiu José Caballero acollirà la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026, una parada de primer nivell que reunirà en un mateix escenari una prova de Búlder —una de les sis del circuit mundial— i una altra de Velocitat —una de les set del calendari—. La dimensió de l’esdeveniment també s’entén en les seves xifres: prop de 300 escaladors de 40 països lluitaran pel podi en una competició cridada a concentrar talent, espectacle i una atenció internacional poc habitual.
Aquest context ja situava la prova madrilenya entre les grans dates de l’any, però la llista d’inscrits acaba de confirmar que Alcobendas veurà de prop alguns dels noms més sòlids del panorama actual. El cartell barreja líders consolidats, especialistes amb experiència en finals i joves competidors que han anat guanyant pes en el circuit. Suposarà un cap de setmana que convertirà la Comunitat de Madrid en punt de referència de l’escalada mundial durant quatre dies. Anem amb els noms propis a seguir.
L’inmillorable reclam del búlder femení
Oriane Bertone, la número 1 del rànquing, serà a Alcobendas com la gran referència internacional del Búlder. La francesa s’ha consolidat com una de les millors escaladores del moment en la resolució de problemes sobre una paret.
Al seu costat competirà Annie Sanders, número 2 del rànquing, en un cartell que reuneix diverses de les grans dominadores actuals de la disciplina. La presència de noms situats al més alt del rànquing converteix la prova madrilenya en un escenari privilegiat.
A més, l’excel·lent nivell de la prova es completa amb altres escaladores de gran pes com les japoneses Mao Nakamura i Melody Sekikawa, entre d’altres. La densitat del quadre femení promet rondes tan exigents com emocionants i obertes.
Búlder masculí de gran nivell
En la categoria masculina de Búlder, el gran nom entre els inscrits és el número 1 mundial, Sorato Anraku, així com Mejdi Schalck, número 2 del rànquing. El japonès arriba a Alcobendas amb un perfil competitiu únic que combina explosivitat, lectura ràpida de blocs i una regularitat que li ha permès mantenir-se al més alt del circuit. La seva presència eleva automàticament el nivell de la prova, l’atractiu i el situa com un dels grans favorits a la victòria.
Al seu costat, el bloc masculí presenta una nòmina àmplia, amb noms capaços de posar en dificultat Sorato com els seus compatriotes Tomoa Narasaki o Sohta Amagasa, entre altres noms destacats. La igualtat serà un dels trets principals de la competició, amb múltiples aspirants preparats per aprofitar qualsevol oportunitat.
La velocitat també porta estrelles
En Velocitat masculina, les mirades apunten a Zach Hammer, actual número 1 del rànquing i un dels especialistes més ràpids del circuit internacional. La seva presència garanteix registres de primer nivell en aquesta disciplina vertiginosa. Molt a prop en la classificació apareix Jianguo Long, segon del món i un altre dels grans especialistes del circuit, la regularitat i explosivitat del qual garanteixen un pols de màxim nivell entre tots dos. Al seu costat hi serà un dels herois locals, Erik Noya Cardona, actualment en la posició 9 del rànquing i consolidat com un dels grans referents internacionals. Sens dubte, serà una de les figures més esperades pel públic i això també influirà en el resultat final.
En la categoria femenina, Yafei Zhou, número 1 del rànquing, lidera una inscripció de gran nivell com una de les escaladores més consistents del circuit de velocitat. Al seu costat destaquen també Emma Hunt, Yumei Qin o l’espanyola Leslie Romero, situada en el top 15 del rànquing (14a), que no només serà una de les grans apostes nacionals, sinó també una competidora amb capacitat real per lluitar per la victòria.
L’accent espanyol a Alcobendas
A més dels esmentats Erik Noya i Leslie Romero, també hi haurà espai per fixar-se en la representació nacional, que arriba amb diversos noms capaços de donar contingut competitiu a l’esdeveniment en les quatre categories. En Búlder masculí, el prometedor Guillermo Peinado Franganillo hi acudirà com un dels espanyols presents en la competició. En Búlder femení, l’atenció se centra en Geila Macià Martín, que afronta la cita com una de les escaladores amb més projecció internacional. En Velocitat femenina, Romero estarà recolzada per noms com Carla Martínez i, en la categoria masculina, entre d’altres, Miguel Gómez també acompanyarà Noya per, en definitiva, intentar posar-ho difícil a l’il·lustre cartell d’escaladors i escaladores internacionals que veurem a Alcobendas.
Amb aquest encreuament de líders mundials, aspirants al podi i noms espanyols ben posicionats, la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 es presenta com una cita marcada per l’elit i el talent.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes