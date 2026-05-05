Atletisme
L'Avinent Manresa queda quart i es manté a la màxima categoria del català de clubs
El club bagenc va sumar 250 punts en aquesta segona jornada, que sumats als 343 assolits en la primera, els asseguren la continuïtat a Final A
Menys fortuna van tenir els atletes del Club Atlètic Igualada, que tot i sumar 271 punts en la segona jornada, van ocupar el setè lloc a la general i baixen a Final B
Sort diversa per l'Avinent Manresa i el Club Atlètic Igualada en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Clubs masculí i femení que es va disputar el cap de setmana a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona. El conjunt manresà no va aconseguir replicar els magnífics 343 punts assolits en la primera jornada, però sumant-ne 250 van certificar una valuosa quarta posició. Menys fortuna va tenir l'entitat igualadina, que tot i sumar 271 punts, es van quedar a menys de 10 de certificar la permanència a la Final A.
Un català per equips que es va endur el FC Barcelona després de sumar un total de 905,5 punts en les dues jornades, amb 61 de marge respecte a l'Hospitalet Atletisme, que va ser segon. El podi el van completar els amfitrions, l'AA Catalunya, amb 706 punts totals. Els manresans van ser quarts amb 593, seguits del Cornellà Atlètic, amb 585,5, i el Lleida UA, que va marcar la permanència a la màxima categoria amb 570,5 punts. Els anoiencs, amb 561, es van quedar a 9,5 punts de la salvació, i el darrer lloc el va ocupar la Unió Colomenca d'Atletisme, amb 529.
Entre els millors resultats de la delegació de la Catalunya central cal destacar tres primeres posicions. Dues amb segell manresà i una altra amb igualadí. Per a l'Avinent, aquests primers llocs els van materialitzar la marxadora Griselda Serret, en els 5.000 marxa i Martí Serra, en salt de perxa. Serret va dominar la seva prova, i amb un temps de 22:51,15 va trencar la barrera dels 23 minuts, agafant un marge de 12 segons sobre el segon lloc.
Serra també es va exhibir amb cert marge, fins al punt de necessitar només dos intents per assegurar-se el primer lloc. No content amb això, i sempre ambicionant a més, el saltador santfruitosenc va tornar a saltar per superar el llistó elevat 5,40 metres. En la mateixa prova, el seu company d'equip Ricard Clemente va assolir la seva millor marca de la temporada elevant-se fins als 4,80 metres.
El millor resultat per als atletes del CAI va ser primer lloc que va assolir Nora Taher en el triple salt. La saltadora del club anoienc en va tenir prou amb un intent inicial de 12,48 metres per registrar una marca que és la seva millor aquesta temporada, i que ja cap altra saltadora va poder superar. A més, el CAI Petromiralles va signar també tres segones posicions. Dues en categoria masculina i una en la femenina. Aquesta darrera va ser per a la migfondista Berta López, que es va quedar a una mica més de mig segon del primer lloc en els 800 metres.
En categoria masculina, el va ser segon Roger Súria en els 3.000 obstacles, amb un registre de 8:52,66 que deixaven, de nou, un atleta del CAI fora del primer lloc per menys de mig segon. Una prova en què Roger Gómez, de l'Avinent, va ser quart a tres dècimes del tercer lloc amb 9:05,90. També va ser segon el llançador Guim Morcillo, que en javelina va aconseguir un millor intent de 60,62 metres, escassos centímetres més lluny que Pau Rodríguez, de l'AA Catalunya, que va ser tercer.
L'altre segon lloc per a la delegació d'atletes de la regió va ser per a una altra llançadora, en aquest cas, però, de l'Avinent Manresa. En el primer intent, Marina Clavijo va fer volar el disc 45,20 metres, una distància que suposa una millor marca personal aquesta temporada i que només va poder superar Laia Alonso, de l'Hospitalet Atlètic.
Els altres llocs de privilegi també es van repartir entre els dos clubs. El migfondista del CAI Mathios Rodríguez va certificar una valuosa tercera posició en els 800 metres amb un temps d'1:52,41. Mentre que la llançadora santfruitosenca de l'Avinent, Mar Santanach, va ser tercera en martell amb un millor intent de 50,27 metres, a pocs centímetres del segon lloc que va ocupar Andrea Pascual, del Lleida UA.
