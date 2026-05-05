Natació
Quatre equips de la regió central participen en la sisena edició de l’Open Andbank
Van prendre part del certamen 17 clubs i un total de 450 nededors i nedadores, alguns dels quals esportistes olímpics i europeus
El Berga Aquàtic Club Esportiu, el CN Igualada, el CN Navàs i el CN Sallent van participar en la sisena edició de l’Open Andbank aconseguint una bona collita de resultats. En el certament, disputat a les instal·lacions del CN Serradell, hi van participar 450 nedadors i nedadores, alguns dels quals esportistes olímpics i europeus. En total, van prendre part de la competició 17 clubs.
El CN Igualada va ser la formació de la Catalunya central que va obtenir més podis, un total de deu. Va destacar l’actuació de Martina Lloranch, amb dues primeres posicions en 100 m lliure i 200 m estils. Zoe Guillen va ser tercera en 400 m lliure i Iris Casajoana va finalitzar segona en 200 m esquena. En categoria masculina, Arnau Guma i Guillem Lloranch van signar una segona i tercera plaça en 400 m lliure, respectivament. D'altra banda, Eric Teresa i Quim Farnos van fer un doblet a 100 m braça, Jan Navarro va ser tercer en 200 m braça i Pol Suárez va cloure segon la seva prova de 200 m estils. La formació anoienca també va obtenir una tercera plaça en 4x100 estils.
En el CN Navàs, Claudia Iwan va firmar el rècord absolut del campionat en 50 m esquena i una segona posició en 200 m braça. En l'apartat femení, l’equip també va obtenir dos podis en relleus en categoria femenina tant en absolut/junior/infantil com en prebenjamí/benjamí i aleví
Per la seva part, el Berga va capitalitzar una victòria, de Gil Venturós en 100 m lliure i dos podis d’Abril Subirana en 50 m esquena i 100 m esquena. L’Abril Gonfaus, l’Aina Duran, l’Aina Casas, la Ïa, la Ruth, la Martina, la Carla i la Irune també van baixar les seves marques personals .
