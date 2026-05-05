Impacte de la competició
Una ruta cicloturística i un congrés internacional: el Govern busca un "llegat positiu" del Tour de França
L’executiu de Salvador Illa aprova un paquet de mesures perquè l’acollida de la prova esportiva deixi empremta a Catalunya
Que el Tour de França, que arrencarà el pròxim 4 de juliol des de Barcelona, deixi un "llegat positiu" a Catalunya. Amb aquest objectiu fixat, el Govern ha aprovat aquest dimarts un paquet de mesures perquè, més enllà de la competició esportiva, l’esdeveniment deixi empremta en àmbits com la sostenibilitat, el turisme o la cohesió social. Des d’una ruta cicloturística fins a un congrés internacional i fins i tot un diccionari de terminologia ciclista formen part de l’herència que la Generalitat espera que deixi la prova esportiva.
Les accions no només tenen com a objectiu garantir l’èxit organitzatiu i esportiu del Tour, sinó utilitzar-lo com a instrument per fomentar hàbits saludables, avançar en sostenibilitat, generar activitat econòmica i deixar una empremta duradora al territori
Per fer-ho, s’hi han implicat diferents conselleries amb la missió clara de buscar que l’acollida de la prova esportiva sigui percebuda com a beneficiosa per a la ciutadania. "Les accions no només tenen com a objectiu garantir l’èxit organitzatiu i esportiu del Tour, sinó utilitzar-lo com a instrument per fomentar hàbits saludables, avançar en sostenibilitat, generar activitat econòmica i deixar una empremta duradora al territori", sostenen des de l’Executiu.
En l’àmbit del turisme, el principal llegat previst és una ruta cicloturística de llarga distància —de 2.500 quilòmetres, 5 trams i 42 etapes— que recorre Catalunya de manera transversal, a més de publicacions de viatges i estudis sobre el cicloturisme. El Govern destaca també el gran volum de voluntariat que es mobilitzarà per contribuir a l’organització d’una competició que passarà per 63 municipis. La previsió és que s’hi impliquin més de 4.000 ciutadans.
Senyalització d’accessos a ports de muntanya
Pel que fa a l’àmbit esportiu, la Generalitat destaca la senyalització de les carreteres d’accés als ports de muntanya amb instal·lacions esportives per a ciclistes, jornades de promoció amb la Federació Catalana de Ciclisme i fins i tot la celebració d’un congrés internacional de ciència i bicicleta a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). I en l’àmbit cultural i lingüístic s’actualitzarà la terminologia del ciclisme amb un diccionari i un díptic específics, a més del compromís de preservar la documentació del Tour de França 2026.
Més enllà de l’impacte turístic que tindrà l’esdeveniment, el Govern també emmarca l’acollida d’aquesta competició dins de la seva estratègia per situar Catalunya en el focus internacional. De fet, aquesta competició serà el colofó d’uns mesos en què Barcelona ha acollit les cimeres de líders progressistes i es produirà dues setmanes després que la capital catalana hagi rebut el Papa Lleó XIV.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès