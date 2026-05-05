Xavier Santaella, nou entrenador del Covisa: "estimo Manresa i donaré el màxim pel club"
L'exjugador cerdà no ha dubtat "en cap moment" d'agafar les regnes quan el club li ha plantejat
«Generar il·lusió» i «crear una identitat» de club.
«Generar il·lusió» i «crear una identitat» de club. Aquestes van ser les dues frases més repetides amb què el ja exjugador del Covisa Manresa Xavier Santaella va expressar aquest dilluns a Regió7 la seva satisfacció d’agafar les regnes de la banqueta del primer equip. El fins ara futbolista penja les botes després d’haver defensat la samarreta de l’entitat bagenca durant vuit temporades i substituirà Jairo Molero de cara la temporada vinent.
Amb Santaella, la direcció del Covisa fa una aposta important per la casa amb un tècnic nascut a Puigcerdà que va arribar a l’entitat en el tram final de la temporada 2017-18, en què la formació va guanyar una lliga molt competida, però no va poder aconseguir l’ascens en una eliminatòria davant del Colo-Colo Saragossa.
«Vull donar el millor de mi mateix i, sobretot, contagiar la meva il·lusió a la resta dels integrants i que tots se sentin partícips del que vull transmetre, perquè estimo Manresa i donaré el màxim pel club», afirma Santaella.
El cerdà tindrà el difícil repte de superar el llistó que ha deixat el seu predecessor en un brillant final de temporada amb cinc victòries en set partits que els han valgut la permanència. Tanmateix, el tècnic mirarà d’aprofitar l’experiència adquirida dins del terreny de joc amb l’ampli currículum de què disposa dirigint equips de la base de l’entitat manresana.
Així, Santaella, conegut esportivament com a Santa, va fer pujar el juvenil B a Primera Divisió la temporada 2015-16. Després va entrenar el cadet a Divisió d’Honor catalana en tres etapes (2017-2019, 2021-23 i mitja temporada, el 2023), l’infantil B de Primera Divisió catalana (2019-20), l’infantil, campió de lliga a Divisió d’Honor (2020-21) i el juvenil de Divisió d’Honor (mitja temporada 2023-24 i la 2024-25).
«Crec que puc aportar l’experiència de conèixer la categoria molts anys i la solidesa mental tàctica d’un líder proper que té ganes i passió», assenyala el nou tècnic, qui alhora destaca que l’objectiu serà «fer créixer l’equip durant la temporada i donar aquest punt de lideratge tant a escala esportiva com humana». I afegeix: «també vull potenciar que hi hagi un projecte de la casa, i això passa per comprometre molt més els jugadors i el públic».
Sobre la decisió de Molero de fer un pas al costat, Santaella assegura que no ha dubtat «en cap moment» quan el club li ha plantejat l’oportunitat, tot i que sí que reconeix que ningú s’esperava que deixés el càrrec després d’assolir la salvació. El tècnic de Castellgalí es va posar al capdavant de la formació quan eren últims amb només un punt en deu jornades.
«L’equip mai va decaure. Les claus van ser la solidesa defensiva que vam guanyar, la figura del Jairo, que ens va donar un altre aire, i l’esforç del club per assumir fitxatges i buscar solucions per tirar endavant», apunta Santaella.
Una inèrcia i unes lliçons que el cerdà espera que li siguin d’utilitat en aquesta nova etapa. «Aquest final de temporada és el reflex de la línia que hem de seguir tant jugadors com entrenadors. La categoria no perdona i l’inici del curs ha estat un aprenentatge per a tots. El que hem de fer és analitzar des d’avui què no s’ha fet bé i buscar solucions. El nostre lloc és més amunt i intentarem que l’inici sigui millor per no patir tant», explica.
De cara la pròxima temporada, la direcció esportiva del Covisa ja treballa per lligar la renovació de jugadors i fer les incorporacions que calguin.
