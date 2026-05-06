Anna Recuenco, de l'Avinent Manresa, bat un nou rècord català sub-16 vigent des del 1996

La llançadora de pes del club bagenc va superar la marca que posseïa Núria Ferrer

Anna Recuenco, en una imatge d'arxiu practicant llançament de disc / Arxiu/Avinent Manresa

La llançadora de l’Avinent Manresa Anna Recuenco va establir, en un control federatiu disputat a Cornellà de Llobregat, un nou Rècord de Catalunya sub-16 en la disciplina de llançament de pes. L’atleta va llançar l’artefacte de tres quilograms fins a uns llunyans 13.88 metres.

Una distància que no només li suposava la primera posició en el control, sinó que li servia per superar, per 41 centímetres, l’anterior millor marca històrica. Un intent que datava de l’onze de maig del 1996, i que fins dissabte estava en mans de la llançadora Núria Ferrer.

Anna Recuenco va establir la marca en el segon intent dels sis de què va disposar a la final. De fet, la llançadora de l'Avinent Manresa va actuar amb tanta superioritat que el pitjor dels seus intents, d’11.92 metres, també li hagués servit per imposar-se a les seves competidores. Ja que la seva rival més immediata, Leyre Hernández, del JA Sabadell, com a molt van aconseguir un registre d’11.73 metres; mentre que el de Mariona Arena, de l'AA Catalunya, va ser d'11.31 metres.

