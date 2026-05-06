Futbol
Identificats diversos menors per insults racistes en el partit entre el Nàstic i el Júnior
Els fets van succeir diumenge, al voltant de les sis de la tarda, i segons ha pogut saber aquest diari els responsables serien seguidors i jugadors d'un altre club de futbol de la comarca
Regió7
Els Mossos d'Esquadra van identificar diumenge a 20 persones, 15 d'elles menors, per presumptament dirigir insults racistes contra un jugador del CF Júnior durant el transcurs del partit que enfrontava el conjunt de Sant Cugat amb el Gimnàstic de Manresa. Un duel corresponent a la jornada 27 de la Primera Divisió juvenil (3a categoria), i que va acabar amb el resultat d'1-1. Segons fonts policials, els fets van tenir lloc a les sis de la tarda, i segons ha pogut saber Regió7, els responsables serien aficionats i jugadors d'un altre club de futbol de la comarca.
No és la primera vegada que el club de Sant Cugat té problemes quan visita el Bages. És per això que el cos de Mossos d'Esquadra estava avisat de la complexitat de l'enfrontament, i quan van detectar que les 20 persones identificades començaven a dirigir insults racistes contra un jugador visitant, van intervenir, els van identificar per aixecar una acta de denúncia i els van fer fora del Gimnàstic Parc. Una conducta que també hauria reflectit l'àrbitre de l'enfrontament a l'acta del partit.
Segons fonts policials, s'hauria interposat una denúncia administrativa que podria constituir una infracció greu i que estaria emparada per la Llei de l'esport. Les sancions econòmiques a les quals s'enfronten les persones denunciades per a aquests fets oscil·len entre els 150 i els 60.000 euros, depenent de si es tipifiquen com a lleus o greus.
