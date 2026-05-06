Bàsquet | Cadet Preferent
L'equip cadet del Bàsquet Manresa clou en quart lloc el Campionat de Catalunya
El conjunt que dirigeix Pau Vilà va caure per la mínima tant en semifinals com al partit pel tercer lloc, i es quedarà sense plaça per disputar el campionat estatal
L'equip cadet de l'Occident Bàsquet Manresa va quedar quart a la Final a Quatre del Campionat de Catalunya Preferent i es quedarà sense l'opció de disputar l'estatal de clubs. Els joves jugadors que dirigeix Pau Vilà es van mostrar molt combatius tant en l'enfrontament de semifinals com en el partit pel tercer lloc, però tots dos se'ls van acabar esmunyint d'entre els dits. El primer per un punt i a la pròrroga, i el segon per tres després dels 40 minuts reglamentaris.
El conjunt manresà havia signat una bona fase regular a la lliga, i arribaven a la Final a Quatre que es va disputar al pavelló municipal de Martorell com a segons classificats. En el primer dels duels, el de semifinals, els manresans van caure per un ajustat 88-89 davant la Penya. Un partit més que emocionant en què els bagencs van retallar un desavantatge d'11 punts en el darrer quart, però que se'ls va acabar escapant a la pròrroga.
En el partit pel tercer i quart lloc, calia també anar a totes, ja que estava en joc el darrer bitllet que dona accés al Campionat d'Espanya de Clubs. Un duel que, de nou, va estar igualat fins al darrer instant. En la final de consolació, els manresans es van haver de recuperar després d'un mal tercer període en què el Bàsquet Girona va obrir un perillós forat d'11 punts. Els jugadors del Bàsquet Manresa van reaccionar, i tot i que només van permetre dues cistelles en joc dels gironins a l'últim quart, van acabar cedint per un comprimit 70-67.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada